मिचेल मार्श का धमाका, शतक जड़ते ही बनाया गजब का रिकॉर्ड, बदल गया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का इतिहास

Mitchell Marsh, New Zealand vs Australia: न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आखिरी मुकाबला चार अक्टूबर को माउंट माउंगानुई में खेला गया. जहां कंगारू टीम इस मैच को 12 गेंद शेष रहते तीन विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही. मैच के हीरो कप्तान मिचेल मार्श स्वयं रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 52 गेंदों में 198.07 की स्ट्राइक रेट से 103 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को आठ चौके और सात खूबसूरत छक्के देखने को मिले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

ऑस्ट्रेलिया के लिए खास बने मिचेल मार्श

माउंट माउंगानुई में शतक जड़ते ही मिचेल मार्श ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तान के रूप में शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल पूर्व कप्तान शेन वॉटसन और एरोन फिंच के नाम दर्ज थी. वॉटसन ने 2016 में भारत, जबकि फिंच ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बतौर कप्तान शतक जड़ा था. इन दोनों खिलाड़ियों के बाद अब मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बतौर कप्तान नाबाद 103 रनों की शतकीय पारी खेली है.

ऑस्ट्रेलिया को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो माउंट माउंगानुई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कीवी टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए टिम सीफर्ट ने 35 गेंदों में 48 रनों की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा कैप्टन माइकल ब्रेसवेल ने 26, जबकि जेम्स नीशम ने 25 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य खिलाड़ी हमेशा रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 157 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 18 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. पारी का आगाज करते हुए कैप्टन मिचेल मार्श (नाबाद 103) ने शतक जड़ा. उनके अलावा केवल दो बल्लेबाज ही दहाई के आंकड़े को छु पाए. जिसमें मिचेल ओवेन (14) और सीन एबॉट (नाबाद 13) का नाम शामिल है.

