शाबाश! यह 'चकदे' से भी बड़ी जीत है.. आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है बेटियो

IND vs AUS Semi Highlights: टीम इंडिया की सेमीफाइनल की जीत ने 140 करोड़ देशवासियों को जोश, जज्बे और जुनून से भी भर दिया है और वो उन्हें पक्का भरोसा है कि टीम फाइनल में भी मैदान मारेगी.

शाबाश! यह 'चकदे' से भी बड़ी जीत है.. आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है बेटियो
India vs Australia Semi Final
  • भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर देश का दिल जीत लिया
  • नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में मैच के दौरान जेमिमा और अमनजोत के खेल ने दर्शकों को रोमांचित किया
  • जेमिमा ने तीन नंबर पर बैटिंग करते हुए सेंचुरी बनाई और अपनी टीम को असंभव से दिख रहे लक्ष्य तक पहुंचाया
मुंबई:

ये वो लम्हा था, जिसे हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी ताउम्र याद रखेगा... शाबाश टीम इंडिया, आपने वर्ल्ड कप फाइनल के पहले ही हर दिल को जीत लिया. क्या जेमिमा, क्या हरमनप्रीत... हर आंख में आंसुओं का सैलाब था. टीम का कोई भी शख्स भावनाओं को चाहकर भी काबू नहीं कर सका. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जीत का चौका लगते ही हर दिल से भावनाओं का गुबार फूट पड़ा. जेमिमा और अमनजोत ने गले लगाकर एक दूसरे को मानो कुछ सेकेंड के लिए चिपका लिया. बाहर बेसब्री से इंतजार कर 'टीम हरमनप्रीत' भी नम आंखों के साथ जीत के जीत के उन जांबाजों को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े. ये जोश, जज्बे और जुनून से भरे हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाला पल था ...

मैदान के बाहर भी टीवी पर नजरें गड़ाए क्रिकेट प्रेमी भी ये भावुक पल देखकर जरूर रो पड़े होंगे. 327 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को लांघते ही मैदान में ही अमनजोत को जेमिमा ने एक दूसरे को गले लगा लिया. जेमिमा तुरंत ही जमीन पर बैठ गई और ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करती रहीं. उन्हें पता था कि जीत के बिना उनकी ये पारी बेमानी है. यही वजह है कि सेंचुरी के बाद उन्होने बल्ला तक ऊपर नहीं उठाया था. असंभव को संभव कर दिखाने वाली इस पारी के बाद उनकी आंखों से आंसू बस बहते जा रहे थे और वो जुबां पर बस थैंक्यू-थैंक्यू के लफ्ज थे.  

Jemima

Jemima

30 अक्टूबर को हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल की यादें हमेशा देश के हर क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगी.नवी मुंबई स्थित डी वाई पाटिल स्टेडियम में हजारों दर्शक ही नहीं, 140 करोड़ देशवासी भी घर बैठे टीम इंडिया की जीत के उस आखिरी पल का इंतजार कर रहे थे और जैसा ही वो लम्हा आया तो हर कोई झूम उठा. 


जीत के बाद सवालों का जवाब देते वक्त भी वक्त जेमिमा की आंखों से झर झर आंसू बह रहे थे. उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं जीसस को थैंक करना चाहती हूं. अपने मम्मी-पापा, कोच और हर उस शख्स को थैंक्यू करना चाहती हूं. वो बात करती जा रही थीं, लेकिन साथ ही आंखों से आंसुओं का समंदर भी बहता जा रहा था. बेहद इमोशनल जेमिमा ने बताया कि कैसे पिछला एक महीने पूरी टीम के लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त था. 

IND vs AUS

IND vs AUS

3 नंबर पर बैटिंग ने पलटा पासा
जेमिमा ने बताया कि वो टीम में 5 नंबर पर बैटिंग करती हैं, लेकिन कोच और सीनियर्स से डिस्कशन के बाद तीन नंबर पर बैटिंग करने उतरीं. उन्हें बस 5 मिनट पहले बताया गया कि वो तीन नंबर पर जाएंगी. जेमिमा ने कहा कि उन्हें कई चांस भी मिले, लेकिन ऊपर वाला उनके साथ था और टीम ने ये करिश्मा कर दिखाया. 

हरमनप्रीत के साथ रिकॉर्ड साझेदारी
ऑस्ट्रेलिया के 339 के टारगेट का पीछा करते हुए जेमिमा ने पहला विकेट गिरते ही मैदान पर आईं.स्मृति मंधाना के साथ उनकी साझेदारी शुरू हुई ही थी कि 10वें ओवर में 24 रन बनाकर स्मृति आउट हो गईं.फिर कप्तान हरमनप्रीत के साथ जेमिमा ने कमाल कर दिया. इस जोड़ी ने 156 गेंदों पर 167 रन ठोक कर टीम इंडिया के जीत की बुनियाद रख दी. 

डीवाई पाटिल स्टेडियम में बैठे दर्शक भी झूमे
34 हजार दर्शक भी जोरशोर से उनका हौसला बढ़ाने लगे. लेकिन हरमनप्रीत के 89 रनों की पारी खेलकर आउट हुईं तो फिर लगा कि जीत की दहलीज पर ये ऐतिहासिक मौका हाथ से फिसल न जाए. मगर दूसरे छोर पर चट्टान की तरह खड़ीं जेमिमा ने इतिहास रच दिया.

