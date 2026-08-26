Creta-Seltos की उड़ी नींद! MG की नई 7-सीटर SUV लॉन्च, कीमत 13.99 लाख से शुरू

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए एक नया ऑप्शन आ गया है. JSW MG Motor India ने भारतीय बाजार में अपनी नई Tomahawk SUV लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत EV वर्जन के लिए 13.99 लाख (BaaS प्लान) और 19.50 लाख (आउटराइट खरीद) रखी गई है. वहीं PHEV वर्जन की शुरुआती कीमत 21.80 लाख (BaaS) और 25.70 लाख (आउटराइट खरीद) है. कंपनी ने कहा है कि ये शुरुआती कीमतें लिमिटेड यूनिट्स के लिए लागू रहेंगी.

EV और PHEV ऑप्शन में उपलब्ध

नई MG Tomahawk को EV और PHEV दोनों ऑप्शन में पेश किया गया है. ग्राहकों को Excite, Exclusive और Essence तीन वैरिएंट मिलेंगे. इन SUV की बुकिंग शुरू हो चुकी है. जबकि EV वर्जन की टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी सितंबर से शुरू होगी. कंपनी ने बताया कि PHEV वर्जन की टेस्ट ड्राइव और डिलीवरी नवंबर से शुरू की जाएगी.

MG Tomahawk के एक्सटीरियर में LED DRLs, डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स, क्रोम इंसर्ट के साथ नई ब्लैक ग्रिल, 18-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स, LED टेललाइट्स, रियर फॉग लाइट्स, शार्क-फिन एंटीना और रूफ रेल्स दिए गए हैं.

केबिन में ये SUV 5-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है. इसमें 256-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 10-स्पीकर Infinity म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट के साथ ऑटो-रिट्रैक्ट और मेमोरी फंक्शन दिया गया है. इसके साथ 4-वे इलेक्ट्रिक फ्रंट पैसेंजर सीट, रियर सनशेड्स, स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन वाली रियर सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और सेगमेंट की सबसे बड़ी 15.6-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

मिलेंगे 80 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स

इसकी फीचर लिस्ट में 80 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं. इसमें 30 से ज्यादा हिंग्लिश कमांड, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वायरलेस चार्जर, i-Swipe+ जेस्चर कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है. इसके साथ 8.7-इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, Desert Squadron इंटीरियर थीम, पावर्ड टेलगेट, ट्रांसपेरेंट चेसिस और व्हील व्यू के साथ 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है. कार में V2L टेक्नोलॉजी और Nap, Camp, Pro Pet, Energise, Valet और Quiet जैसे इन-कार मोड्स भी शामिल हैं.

सुरक्षा के लिए ESP, TCS, HHC, ABS के साथ EBD, EPB, Level 2 ADAS और छह एयरबैग दिए गए हैं. इसके अलावा V2H टेक्नोलॉजी भी दी गई है. इसे कंपनी भारत में किसी कार में पहली बार पेश कर रही है.

रेंज और कीमत

MG Tomahawk EV में 69.2kWh LFP बैटरी पैक और सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है. कंपनी के मुताबिक ये SUV एक बार चार्ज करने पर 517 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसकी मोटर 201bhp की पावर और 310Nm का टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि यह SUV 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 8.2 सेकंड में पकड़ सकती है.

वहीं PHEV वर्जन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh बैटरी पैक दिया गया है. ये सेटअप 198bhp की पावर और 230Nm का टॉर्क देता है. कंपनी का दावा है कि PHEV मॉडल की कंबाइंड रेंज 1100 किलोमीटर तक है.

आउटराइट खरीद प्लान के तहत MG Tomahawk EV की कीमतों की बात करें तो Excite 7-सीटर की कीमत 19.50 लाख, Exclusive 7-सीटर की कीमत 22 लाख, Essence 7-सीटर की कीमत 23.50 लाख और Essence 5-सीटर की कीमत 23 लाख रुपये रखी गई है. PHEV लाइनअप में Exclusive 7-सीटर की कीमत 25.70 लाख रुपये और Essence 7-सीटर की कीमत 27.80 लाख रुपये रखी गई है.

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