राहुल द्रविड़ के बाद अब कौन होगा राजस्थान रॉयल्स का अगला कोच, ये तीन हैं सबसे बड़े दावेदार

Who Could Replace Rahul Dravid As Rajasthan Royals Head Coach: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स चर्चा में है। कप्तान संजू सैमसन के टीम से अलग होने की खबरों के बीच मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी. आरआर ने अपने बयान में कहा कि हाल ही में हुई संरचनात्मक समीक्षा के तहत, फ्रेंचाइजी ने द्रविड़ को एक व्यापक भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच ने यह पद नहीं लेने का फैसला किया है.

अपनी कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को 2024 का टी20 विश्व कप जिताने वाले राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 से पहले आरआर के साथ मुख्य कोच के रूप में अनुबंध किया था, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अनुबंध लंबे समय के लिए था, लेकिन अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. अब सवाल उठता है कि राहुल द्रविड़ के बाद राजस्थान रॉयल्स का अगला कप्तान कौन होगा. ऐसे में जानते हैं हम कुछ संभावित उम्मीदवारों के बारे में.

कुमार संगकारा

आरआर के वर्तमान क्रिकेट निदेशक कुमार संगकारा मुख्य कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो सकते हैं. , क्योंकि वे चार साल से इस फेंचाइज़ी से जुड़े हुए हैं और टीम को अच्छी तरह से समझते हैं. दरअसल, 2022 में जब आरआर आईपीएल फाइनल में पहुंचा था, तब भी वे ही मुख्य कोच थे. क्या श्रीलंका के इस दिग्गज की वापसी कोच के तौर पर हो सकती है.

चंद्रकांत पंडित

चंद्रकांत पंडित लगातार अपनी टीम को जीत हासिल करने वाले कोच रहे हैं. उन्होंने 2022 में मध्य प्रदेश को अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब दिलाया और फिर 2024 में, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को एक दशक में अपना पहला आईपीएल खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे में चंद्रकांत पंडित राजस्थान रॉयल्स की किस्मत बदलने वाले कोच साबित हो सकते हैं.

गैरी कर्स्टन

गैरी कर्स्टन का कोचिंग करियर 2011 में भारत की विश्व कप जीत के सूत्रधार के रूप में जिस ऊंचाई पर पहुंचा था. गैरी कर्स्टन कुछ सीज़न के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मुख्य कोच रह चुके हैं, और 2022 से 2024 के बीच तीन सीज़न के लिए, वह गुजरात टाइटन्स (GT) के बल्लेबाजी कोच भी रहे हैं. RR के मुख्य कोच का पद संभालना इस पूर्व साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है.



