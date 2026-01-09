विज्ञापन
WPL 2026 Opening Ceremony: जानें कितने बजे शुरू होगी ओपनिंग सेरेमनी, कौन करेगा परफॉर्म, कहां देख पाएंगे लाइव

WPL 2026 Opening Ceremony Live Details: महिला प्रीमियर लीग 2026 का धमाकेदार आगाज आज से हो रहा है. पहला मुकाबला पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच होगा.

  • महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नवी मुंबई में होगा.
  • ओपनिंग सेरेमनी शाम 6 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगी जिसमें हनी सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और हरनाज संधू प्रस्तुति देंगे
  • मुंबई की कप्तानी हरमनप्रीत कौर और आरसीबी की कप्तानी स्मृति मंधाना कर रही हैं, मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा.
WPL 2026 Opening Ceremony Live Streaming: महिला प्रीमियर लीग 2026 का धमाकेदार आगाज आज से हो रहा है. पहला मुकाबला पिछली बार की विजेता मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच होगा. मैच से पहले ओपनिंग सेरेमनी होगी. ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत 6 बजकर 45 मिनट पर होगी. इस ग्रैंड इवेंट में यो यो हनी सिंह, जैकलीन फर्नांडिस और हरनाज संधू परफॉर्म करने वाले हैं. हनी सिंह भारत में पहली बार किसी स्पोर्ट्स इवेंट में परफॉर्म करेंगे.

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली आरसीबी के बीच मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. टॉस 7 बजे होगा और मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमें नीलामी के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हुई हैं और सीजन की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाले सीजन के पहले मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है.

कैसा है बेंगलुरु का मुंबई के खिलाफ रिकॉर्ड

महिला प्रीमियर लीग का ये चौथा सीजन है. अब तक एमआई और आरसीबी के बीच कुल 7 मैच खेले गए हैं. एमआई ने 4 मैच जीते हैं, जबकि 3 मैचों में आरसीबी ने जीत हासिल की है. पिछले 3 सीजन में दो बार एमआई और एक बार आरसीबी विजेता रही है. दिल्ली कैपिटल्स तीनों बार फाइनल खेली है और उपविजेता रही है.

कहां देख पाएंगे ओपनिंग सेरेमनी

महिला प्रीमियर  लीग की शुरुआत से पहले ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी. टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स  नेटवर्क के पास है. ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर मैच देख पाएंगे. मोबाइल पर भी आप इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

ऐसी हैं दोनों टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम:  स्मृति मंधाना (कप्तान), जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष (डब्ल्यू), नादिन डी क्लार्क, पूजा वस्त्रकार, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल, अरुंधति रेड्डी, लॉरेन बेल, कुमार प्रथ्योशा, सयाली सतघरे, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, लिन्से स्मिथ.

मुंबई इंडियंस टीम:  हेली मैथ्यूज, जी. कमालिनी (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), अमेलिया केर, अमनजोत कौर, सजीवन सजना, पूनम खेमनार, संस्कृति गुप्ता, शबनीम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी, राहिला फिरदौस, मिल्ली इलिंगवर्थ, सैका इशाक, निकोला केरी.

Women's Premier League 2026, Royal Challengers Bangalore, Mumbai Indians, Cricket
