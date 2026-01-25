U19 WC, IND vs PAK: इस दिन फिर होगा भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला, वैभव सूर्यवंशी उड़ाएंगे चौके-छक्के !

Vaibhav Suryavanshi, Pakistan-India clash: अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है. दोनों टीमें U19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स स्टेज में एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी. एक बार फिर क्रिकेट का रोमांच चरम पर होगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एक फरवरी को क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो में खेला जाएगा. अबतक अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अजेय रही है, भारतीय टीम ने यूएसए, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को हराने में सफल रही है.

दूसरी ओर पाकिस्तान अंडर 19 टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही है. ऐसे में पाकिस्तान, अब भारत से भिड़ने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एक वर्चुअल नॉकआउट गेम जैसा होगा . बता दें कि हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमी-फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि भारत के वैभव सूर्यवंशी अंडक 19 एशिया कप का बदला लेना चाहेंगे.

कब होगा मैच

मैच: भारत U19 Vs पाकिस्तान U19, ICC U19 WC 2026

तारीख: रविवार, 1 फरवरी, 2026

समय: 1:00 PM (भारत के समय के अनुसार)

वेन्यू: क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो (जिम्बाब्वे)



ICC U19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत U19 VS पाकिस्तान U19 मैच ऑनलाइन कहां देखें?

भारत में क्रिकेट फैंस भारत U19 VS पाकिस्तान U19, मैच JioHotstar पर OTTplay प्रीमियम के ज़रिए देख सकते हैं.

🇮🇳 vs 🇵🇰 CLASH ALERT! 🔥



India U19 to face Pakistan U19 in Super Six stage of ICC U19 World Cup 2026 on February 1 at Queens Sports Club, Bulawayo! High-stakes showdown incoming!#U19WorldCup2026 #INDU19vPAKU19 #Cricket #INDvPAK #IndianCricketNews #ICNNewsAlert pic.twitter.com/XqvxMtyxZA — Indian Cricket News (@IndianCricNews) January 24, 2026

भारत U19 VS पाकिस्तान U19, हेड-टू-हेड आंकड़े

U19 में, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड है, उसने 27 में से 16 मैच जीते हैं. भारत ने हमेशा मैदान पर पाकिस्तान पर दबदबा बनाया है और यादगार जीत हासिल की हैं.

कुल मैच: 27

भारत U19 जीता: 16

पाकिस्तान U19 जीता: 11

कोई नतीजा नहीं - 0

संभावित प्लेइंग XI

इंडिया U19: आयुष म्हात्रे (C), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (WK), एरॉन जॉर्ज, हरवंश सिंह, RS अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, खिलन पटेल।

पाकिस्तान U19 (प्लेइंग XI): समीर मिन्हास, अली हसन बलूच, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ(c), हुजैफा अहसान, हमजा ज़हूर(w), अब्दुल सुभान, मोमिन कमर, मोहम्मद सैयाम, अली रज़ा

सुपर 6s में भारतीय टीम का शेड्यूल

27 जनवरी: भारत Vs जिम्‍बाब्‍वे

1 फरवरी: भारत Vs पाकिस्‍तान

वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी नजर

अंडर 19 वर्ल्ड कप में वैभव ने अबतक 3 मैच में 114 रन बनाए हैं जिसमें केवल एक अर्धशतक शामिल है. अब फैन्स को उम्मीद है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ वैभव अच्छी बल्लेबाजी करेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे. बता दें कि U19 Asia Cup के फाइनल में पाकिस्तान के साथ हुए मैच में वैभव केवल 10 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो गए थे, फाइनल में भारत को पाकिस्तान ने 191 रन से हराया था.