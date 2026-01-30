ईशान किशन की 'चोट' के पीछे क्या है टीम मैनेजमेंट का प्लान? कोच ने दी ये सफाई

Sitanshu Kotak on Ishan Kishan: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनन्तपुरम में सीरीज का 31 जनवरी को पांच मैचों की सीरीज का आखिरी और पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाना है. अगले महीने से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप से पहले यह भारत का आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय है. विशाखापत्तनम में भारत एक्सपेरिमेंटल मोड में था और सीरीज के आाखिरी टी20 में भी यही देखने को मिल सकता है. चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में ईशान किशन नहीं खेले थे. टॉस के दौरान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि उन्हें निगल है. लेकिन ईशान भारतीय पारी के दौरान दौड़ते हुए मैदान पर आए थे. इससे साफ हो गया कि ईशान की चोट कितनी गंभीर थी. फैंस ने भी इसको लेकर सवाल उठाए. वहीं पांचवें मैच की पूर्व संध्या पर जब बैटिंग कोच सितांशु कोटक मीडिया के सामने आए तो उन्होंने संकेतों में ईशान के निगल पर जवाब दिया और इसके भी संकेत दिए कि वह आखिरी टी20 में खेल सकते हैं.

ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में वर्ल्ड कप से पहले होने वाली आखिरी भिंड़त से पहले मीडिया के सामने आए सितांशु कोटक ने कहा कि विशाखापत्तनम में भारत एक्सपेरिमेंटल मोड में था. कोटक ने कहा,"मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण सीरीज रही है. विश्व कप से पहले, जब आप ज्यादा से ज्यादा टी20 मैच खेलते हैं, तो आप लय में आ जाते हैं. खिलाड़ियों को मौके देना, अलग-अलग खिलाड़ियों को आजमाना."

चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय में ईशान के चोटिल होने पर भारत ने किसी बल्लेबाज को टीम में शामिल नहीं किया था, बल्कि उनकी जगह गेंदबाज आया था. भारत ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का गेंदबाजी में इस्तेमाल किए बिना, पांच मुख्य गेंदबाजों के साथ खेला. यह प्लान कामयाब नहीं हुआ और मेजबान टीम हार गई. हालांकि इस हार से सीरीज के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसे भारत पहले ही जीत चुका है.

वहीं प्लान फ्लॉप होने के बाद कोच के बयान से संकेत मिलता है कि टीम आखिरी टी20 में भी प्रयोग करेगी. साथ ही वह ईशान किशन को मौका मिल सकता है. कोटक ने ईशान को लेकर कहा,"किशन के खेलने की संभावना है. फिजियो का फैसला होगा."

शानिवार को होने वाले मुकाबले में एक बार फिर फैंस की नजरें संजू सैमसन पर होगी. इसके अलावा भारत ने वर्ल्ड कप से पहले अपने सभी चेक बॉक्स टिक कर लिए हैं. टीम जीत और आत्मविश्वास के साथ वर्ल्ड कप में जाना चाहेगी.

