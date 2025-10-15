विराट कोहली ने ठुकराया RCB का कॉन्ट्रैक्ट, सोशल मीडिया पर मचा हुआ है बवाल, क्या है इसका मतलब

टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके विराट कोहली के वनडे में भविष्य को लेकर अनिश्चित बनी हुआ है. कोहली फिट हैं और उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर कर दी है. लेकिन क्या वह भारत के लिए अगला वनडे वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं, इसको लेकर संशय बना हुआ है. वनडे में विराट के भविष्य की चर्चाओं तो थी ही बीते कुछ दिनों से उनके आईपीएल भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया बीते कुछ दिनों से इस तरह की अफवाहों से भरा हुआ है कि किंग कोहली ने अगले साल के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कमर्शिल कॉन्टैक्ट को ठुकरा दिया है. कुछ फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कोहली के फ्रेंचाइजी से बाहर निकलने की संभावना है. हालांकि, इन अटकलों के पीछे ज्यादा दम नहीं है.

मोहम्मद कैफ ने बताई असलियत

भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की मानें तो कोहली आईपीएल में बेंगलुरु के लिए खेलते दिखेंगे. कोहली बीते कई मौकों पर वन-टीम मैन बने रहने का वादा कर चुके हैं और 2008 से बाद से ही फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं और चेहरा बने हुए हैं. कैफ की मानें तो यह सच है कि कोहली ने आरसीबी के साथ नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन इसका उनके खिलाड़ी अनुबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं है.

मोहम्मद कैफ ने एक वीडियो में कहा,"क्या विराट कोहली आईपीएल से संन्यास ले रहे हैं? नहीं दोस्तों (या लोगों), विराट कोहली ने वादा किया था कि वह अपना पहला और आखिरी मैच बेंगलुरु के लिए ही खेलेंगे. उन्होंने यह वादा किया है और चूंकि उन्होंने ऐसा कर दिया है, इसलिए वह पीछे नहीं हटेंगे. लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई व्यावसायिक डील साइन नहीं की है. दो सौदे हैं: खिलाड़ी का अनुबंध और कमर्शिल कॉन्टैक्ट."

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा,"उन्होंने कमर्शिल कॉन्टैक्ट पर इसलिए साइन नहीं किए हैं क्योंकि वह आरसीबी को एक नया मालिक मिल सकता है, और वे फ्रेंचाइजी को नियंत्रित करेंगे. इसलिए वह इंतजार कर रहे हैं, अगर कोई बदलाव होगा तो बातचीत वगैरह सब कुछ होगा. ये सब पर्दे के पीछे की बातें हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. वह उस सब का इंतज़ार कर रहे हैं."

कैफ ने आगे कहा,"विराट कोहली ने अभी खेलना शुरू किया है. आरसीबी ने अब ट्रॉफी जीतना शुरू कर दिया है. कोहली ने 650+ रन बनाए और उन्हें ट्रॉफी जितवाई. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रन बनाए, वह टी20 विश्व कप 2024 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे, और 2023 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे. उन्होंने अभी खेलना शुरू किया है.अब आपको और इंतजार करना होगा. वह कहीं नहीं जा रहे हैं. वह केवल आरसीबी के लिए खेलेंगे. उन्होंने प्रशंसकों से यह वादा किया था और वह इसे नहीं तोड़ेंगे."

फ्रेंचाइडी के बिकने की चर्चाएं

हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इंडस्ट्रियलिस्ट आदर पूनावाला ने आरसीबी फ्रेंचाइजी को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. RCB के मौजूदा मालिक डियाजियो ₹1.5 अरब डॉलर की कीमत पर पूरी फ्रेंचाइजी की बिक्री की मांग कर रहे हैं. खरीदार केवल पूरी हिस्सेदारी खरीदने में रुचि रखते हैं, आंशिक खरीदारी की संभावना नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, RCB की वैल्यू लगभग 17,000 हजार करोड़ आंकी गई है, जो आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए एक बड़ी राशि है. आईपीएल 2025 में खिताब जीतने के बाद RCB के ब्रांड वैल्यू में तेजी आई है, जिससे बिक्री की चर्चाएं फिर से शुरू हुई हैं.

यह भी पढ़ें: कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं सालगिरह: 20 साल बाद भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का रास्ता साफ, अहमदाबाद करेगा मेजबानी

यह भी पढ़ें: किसको देखकर यूं झुक गए रोहित शर्मा, वायरल हो रहा हिटमैन का ये रिएक्शन