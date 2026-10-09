भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने रांची में रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई यादगार जीत

कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 102 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने भारत को छह विकेट से हराकर रिकॉर्ड चेज (लक्ष्य का पीछा) पूरा किया. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. होप नौ छक्के और छह चौके लगाकर नाबाद रहे, उन्हें अपनी पारी के दौरान शेरफेन रदरफोर्ड का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 37 गेंदों में 84 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने भारत के 249/5 के स्कोर का पीछा 18.3 ओवर में कर लिया. भारत ने पहला मैच लखनऊ में आठ विकेट से जीता था .

भारत के लिये संजू सैमसन 82 रन की अटैकिंग पारी के साथ फॉर्म में लौटे जबकि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने भी उपयोगी पारियां खेली. लेकिन होप और रदरफोर्ड ने भारत के स्पिन अटैक की धज्जियां उड़ा दी. पहले टी20 में अर्धशतक जमाने वाले होप ने उसी लय को कायम रखते हुए शतक जड़ा. उन्होंने अक्षर पटेल को छक्का लगाकर दूसरा टी20 शतक पूरा किया और टीम को जीत तक पहुंचाया.

जीवनदान का भुगतना पड़ा खामियाजा

रदरफोर्ड ने उनका पूरा साथ दिया और सिर्फ 54 गेंद में 120 रन की साझेदारी की. रदरफोर्ड को 38 के स्कोर पर जीवनदान मिला था जब कुलदीप यादव की गेंद पर मयंक यादव ने उनका आसान कैच छोड़ा. इस जीवनदान का भारत को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा.

भारत के खिलाफ टी20 में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज