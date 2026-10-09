भारत के खिलाफ वेस्टइंडीज ने रांची में रच दिया इतिहास, रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई यादगार जीत

कप्तान शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 102 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने भारत को छह विकेट से हराकर रिकॉर्ड चेज (लक्ष्य का पीछा) पूरा किया. इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली. होप नौ छक्के और छह चौके लगाकर नाबाद रहे, उन्हें अपनी पारी के दौरान शेरफेन रदरफोर्ड का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने 37 गेंदों में 84 रन बनाए. वेस्टइंडीज ने भारत के 249/5 के स्कोर का पीछा 18.3 ओवर में कर लिया. भारत ने पहला मैच लखनऊ में आठ विकेट से जीता था .
भारत के लिये संजू सैमसन 82 रन की अटैकिंग पारी के साथ फॉर्म में लौटे जबकि श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा ने भी उपयोगी पारियां खेली. लेकिन होप और रदरफोर्ड ने भारत के स्पिन अटैक की धज्जियां उड़ा दी. पहले टी20 में अर्धशतक जमाने वाले होप ने उसी लय को कायम रखते हुए शतक जड़ा. उन्होंने अक्षर पटेल को छक्का लगाकर दूसरा टी20 शतक पूरा किया और टीम को जीत तक पहुंचाया.
जीवनदान का भुगतना पड़ा खामियाजा
रदरफोर्ड ने उनका पूरा साथ दिया और सिर्फ 54 गेंद में 120 रन की साझेदारी की. रदरफोर्ड को 38 के स्कोर पर जीवनदान मिला था जब कुलदीप यादव की गेंद पर मयंक यादव ने उनका आसान कैच छोड़ा. इस जीवनदान का भारत को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा.
भारत के खिलाफ टी20 में दूसरा सबसे बड़ा रन चेज
- 259 - दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन, 2023
- 250 - वेस्टइंडीज बनाम भारत, रांची, 2026
- 244 - ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, 2018
- 244 - बुल्गारिया बनाम जिब्राल्टर, सोफिया, 2025
- 243 - बुल्गारिया बनाम सर्बिया, सोफिया, 2022
- 232 - वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2015
- 230 - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, मुंबई WS, 2016
रोमारियो शेफर्ड ने आखिर में 13 गेंद में 34 रन बनाये. इससे पहले पिछले चार मैचों में खराब प्रदर्शन के बाद सैमसन ने 21 गेंदों में अपना नौवां टी20 अर्धशतक जमाया. उन्होंने ईशान किशन (22 गेंदों में 43 रन) के साथ 97 रन की साझेदारी की. दोनों ने 11 ओवर के बाद 12 की रनरेट से भारत को एक विकेट पर 139 रन तक पहुंचाया. अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे ईशान ने अपनी पारी में छह चौके और दो छक्के लगाये. आफ स्पिनर रोस्टन चेस ने इस साझेदारी को तोड़ा और लगातार दो विकेट लिये.
श्रेयस ने खेली कप्तानी पारी
ईशान और शिवम दुबे (सात) दोनों बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बोल्ड हुए. दुबे को चौथे नंबर पर भेजने का फैसला गलत साबित हुआ और वह दस गेंद खेलकर विकेट गंवा बैठे. सैमसन 15वें ओवर में आउट हुए और शतक से 18 रन से चूक गए. स्प्रिंगर की गेंद पर उन्होंने डीप बैकवर्ड प्वाइंट पर कामिल पूरन को कैच दिया. भारत ने बीच के ओवरों में 23 रन के भीतर तीन विकेट गंवाये. लखनऊ में पिछले मैच में अपना पहला टी20 शतक लगाने वाले कप्तान श्रेयस ने उस लय को कायम रखते हुए 18 गेंद में 40 रन बनाये जबकि तिलक ने 18 गेंद में 44 रन की पारी खेली.
तिलक के टी20 क्रिकेट में 5000 रन भी पूरे हो गए. श्रेयस और तिलक ने 83 रन की साझेदारी 32 गेंद में पूरी की. भारत ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर तेज शुरूआत की. अभिषेक शर्मा ने स्पिनर अकील हुसैन को एक छक्का लगाया जबकि सैमसन को क्रीज पर जमने में समय लगा. उन्हें छह रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला जब हुसैन की गेंद पर कवर में पूरन ने उनका कैच छोड़ा. सैमसन ने इसका पूरा फायदा उठाकर हुसैन को तीन छक्के और दो चौके जड़े. अभिषेक 12 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हुए .
भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.
वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.
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