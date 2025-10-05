विज्ञापन
IND W vs PAK W: 'हम खेल भावना को इस बार ...", भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान का बयान वायरल

Fatima Sana  on Indian Team: इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले की तैयारी उस समय हो रही है जब भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है. पुरुष एशिया कप की तरह, इस बार भी भारतीय महिला खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज कर सकती हैं.

  • पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने महिला वनडे विश्व कप में भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है
  • फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अतीत की हारों से नहीं, वर्तमान खेल पर ध्यान देगा
  • उन्होंने माना कि भारत-पाकिस्तान मैच दबाव वाला होता है, लेकिन टीम रणनीति और मनोबल से निपटेगी
Pakistan captain Fatima Sana  on Indian Team: पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने महिला वनडे विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले मैच में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए कहा कि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं. महिला वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान भारत से 0-11 से पिछड़ रहा है, लेकिन फातिमा ने कहा कि उनकी टीम अतीत की बजाय वर्तमान पर ध्यान दे रही है. फातिमा ने मैच से एक दिन पहले कहा, ‘‘सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी रिकॉर्ड है वो टूटने के लिए ही बने हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कभी भारत को नहीं हरा सकता.'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारे सामने कोई भी टीम हो, हम इस सोच के साथ खेलते हैं कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है। हम बीते हुए रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ उस दिन के खेल पर ध्यान देंगे."

 उन्होंने कहा, ‘‘मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर पाकिस्तान अच्छा खेले तो हम में किसी भी बड़ी टीम को हराने की काबिलियत है. आप खुद को एक मैच के आधार पर नहीं आंक सकते. टीम का मनोबल ऊंचा है.'' 

इस हाई-प्रोफाइल मुकाबले की तैयारी उस समय हो रही है जब भारत-पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव चरम पर है. पुरुष एशिया कप की तरह, इस बार भी भारतीय महिला खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से परहेज कर सकती हैं.  यह स्थिति 2022 महिला वनडे विश्व कप से बिल्कुल अलग होगी, जब भारत की खिलाड़ियों के पाकिस्तान की पूर्व कप्तान बिस्माह मारूफ की बेटी के साथ घुलते-मिलते तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

फातिमा ने कहा, ‘‘हमारा मुख्य लक्ष्य अच्छा प्रदर्शन करना है. हमारी अन्य टीमों के साथ अच्छे संबंध हैं.  हम खेल भावना को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे. ' उन्होंने कहा, ‘‘ बिस्माह की बेटी के साथ सभी का मिलना और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताना. पहले जो हुआ, हमें ऐसे पल पसंद हैं.  लेकिन अभी हमारा पूरा मकसद खेल पर ध्यान देना है.'

 फातिमा ने माना कि भारत-पाकिस्तान का मुकाबला अधिक दबाव वाला होता है और टीम को इससे निपटना सीखना होगा. उन्होंने कहा, ‘‘ बिलकुल, यह एक दबाव वाला मैच है. हम जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान मैच को पूरी दुनिया देखती है.  लेकिन असली बात है उस दबाव को संभालना.  हम अपनी रणनीति पर ध्यान देंगे और योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेंगे.''

 पाकिस्तान ने अपना अभियान बांग्लादेश के खिलाफ सात विकेट से निराशाजनक हार के साथ शुरू किया है, लेकिन कप्तान का कहना है कि टीम का मनोबल ऊंचा है. उन्होंने कहा, ‘‘टीम से जुड़े सभी कोच ने हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने की सलाह दी है. एक मैच से पूरे टूर्नामेंट को परिभाषित नहीं किया जा सकता. हमें अभी भी यकीन है कि हम मुकाबले जीत सकते हैं.'

