IND vs WI: कुलदीप यादव की रहस्यमयी गेंद पर बोल्ड हो गया बल्लेबाज, देखता रह गया अपना स्टंप, वेस्टइंडीज खेमा सकते में

Watch video Kuldeep Yadav to dismiss Shai Hope: लंच तक वेस्टइंडीज के 5 विकेट 90 रन पर गिर गए थे. बता दें कि भारत की ओर से ये खबर लिखे जाने तक सिराज ने तीन और बुमराह ने एक विकेट लिए हैं.

Kuldeep Yadav to dismiss Shai Hope Video: कुलदीप यादव का कमाल
  • पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसमें वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी शुरू की है
  • लंच तक वेस्टइंडीज की टीम पांच विकेट के नुकसान पर 90 रन ही बना सकी है और भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया हुआ है
  • कुलदीप यादव ने शाई होप को ऑफ स्टंप के बाहर लेग स्पिन गेंद पर बोल्ड कर वेस्टइंडीज को पांचवां झटका दिया है
Kuldeep Yada dismiss Shai Hope: अहमदाबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, पहले टेस्ट मैच में वेस्टइ़ंडीज की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है. भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही कैरेबियन बल्लेबाजों का बुरा हाल कर दिया है. लंच तक वेस्टइंडीज के 5 विकेट 90 रन पर गिर गए थे. बता दें कि भारत की ओर से ये खबर लिखे जाने तक सिराज ने तीन और बुमराह ने एक विकेट लिए हैं. वहीं, कुलदीप यादव ने लंच से ठीक पहले शाई होप को अपनी करिश्माई गेंद पर बोल्ड कर वेस्टइंडीज को पांचवां झटका दिया. 

शाई होप को कुलदीप ने ऐसे किया आउट

कुलदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेग स्पिन गेंद फेंकी जो हवा में ज्यादा फ्लाइटेड थी. जिससे बल्लेबाज को लगा कि वह इस हवाई गेंद पर बड़ा शॉट मार सकता है. होप ने लंबा पैर निकालकर ड्राइव करने की कोशिश की लेकिन गेंद को टाइम करने से मिस कर गए, जिसके कारण बल्ले और पैड के बीच बड़ा गैप बना और गेंद जाकर ऑफ स्टंप से टकरा गई. बल्लेबाज शाई होप हैरान रह गए. उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है.

खुद पर यकीन नहीं कर पाए शाई होप

यही कारण है कि बोल्ड होने के बाद कुछ समय तक होप अपने स्टंप को देखे जा रहे थे, यही नहीं, उन्होंने कुछ समय तक कुलदीप यादव को भी देखा और आखिर में निराशा भाव से पवेलियन की ओर निकल पड़े. दूसरी ओर वेस्टइंडीज का ड्रेसिंग रूम भी कुलदीप के इस मैजिक को देखकर हैरान था. वहीं, कुलदीप इस विकेट का जश्न मना रहे थे.

भारतीय प्लेइंग इलेवन 

यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज प्लेइंग इलेवन

तेज नारायण चंद्रपॉल , जॉन कैंपबेल, एलिक अथानाज़, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जेडेन सील्स

