विज्ञापन
विशेष लिंक

एनडीटीवी के 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 में पहुंचे दिग्गज नेता, बताया अपना विजन

एनडीटीवी का 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' अब सरकार और जनता को जोड़ रहा है. विचारों से आगे जाकर सॉल्यूशन की बात हो रही है. देखिए देश के दिग्गज नेताओं ने क्या विचार साझा किए...

Read Time: 2 mins
Share
एनडीटीवी के 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 में पहुंचे दिग्गज नेता, बताया अपना विजन
  • बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने एनडीटीवी 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' अभियान के सीजन 12 का औपचारिक शुभारंभ किया.
  • सीआर पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों महिलाओं को पानी की शुद्धता जांचने का प्रशिक्षण दिया है.
  • केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वेस्ट से वैल्यू बनाने और इससे देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव की बात कही.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एनडीटीवी के 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 को बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लॉन्च किया. इस अवसर पर एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल भी मौजूद रहे. 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 में देश की प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की और कैंपेन की सराहना की. सीजन 12 में केंद्रीय मंत्रियों ने भारत के हेल्थ को लेकर बात की और अपने विजन भी साझा किए.

ऐसे लॉन्च हुआ सीजन 12

'बनेगा स्वस्थ इंडिया' अभियान के एंबेसडर आयुष्मान खुराना ने NDTV-डेटॉल #BanegaSwasthIndia का सीजन 12 कुछ इस अंदाज में लॉन्च किया.

आयुष्मान खुराना का अंदाज

आयुष्मान खुराना ने कविता सुनाकर दिव्यांगजनों के हौसलों को कुछ इस तरह से नई आवाज़ दी. 

सीआर पाटिल की चिंता

केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सभी रोग पानी से आते हैं. उन्होंने मोदी सरकार जल जीवन मिशन की चर्चा की.

मोदी सरकार के जल मंत्री के काम

सीआर पाटिल ने बताया कि पीएम मोदी ने 5 लाख गांवों में 25 लाख महिलाओं को पानी की शुद्धता जांचने का प्रशिक्षण दिया.

नितिन गडकरी का मंत्र

बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इम्पोर्ट से पैसा बचेगा तो देश का विकास होगा.

वेस्ट से वैल्यू फॉर्मूला

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में बोले 'हम वेस्ट से वैल्यू को बनाएं'. 

केशव प्रसाद मौर्य का विजन

NDTV पर बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे के पूरक हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसे प्राथमिकता देने का काम किया था.'


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Banega Swasth India, Banega Swasth India Campaign, Banega Swastha India Season 12, Banega Swastha India Season 12 Highlights
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com