एनडीटीवी के 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 में पहुंचे दिग्गज नेता, बताया अपना विजन

- बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने एनडीटीवी 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' अभियान के सीजन 12 का औपचारिक शुभारंभ किया.
- सीआर पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों महिलाओं को पानी की शुद्धता जांचने का प्रशिक्षण दिया है.
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वेस्ट से वैल्यू बनाने और इससे देश के विकास पर सकारात्मक प्रभाव की बात कही.
एनडीटीवी के 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 को बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लॉन्च किया. इस अवसर पर एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ राहुल कंवल भी मौजूद रहे. 'बनेगा स्वस्थ इंडिया' के सीजन 12 में देश की प्रसिद्ध हस्तियों ने शिरकत की और कैंपेन की सराहना की. सीजन 12 में केंद्रीय मंत्रियों ने भारत के हेल्थ को लेकर बात की और अपने विजन भी साझा किए.
ऐसे लॉन्च हुआ सीजन 12
अभियान के एंबेसडर आयुष्मान खुराना ने NDTV-डेटॉल #BanegaSwasthIndia का सीजन 12 किया लॉन्च— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
जानकारी के लिए : https://t.co/i3swHYTdfO#IAmTheChange | @ThisIsReckitt | @DettolIndia | @ayushmannk pic.twitter.com/vCOz4ijkBy
'बनेगा स्वस्थ इंडिया' अभियान के एंबेसडर आयुष्मान खुराना ने NDTV-डेटॉल #BanegaSwasthIndia का सीजन 12 कुछ इस अंदाज में लॉन्च किया.
आयुष्मान खुराना का अंदाज
#BanegaSwasthIndia | ‘लोग कहते हैं मैं नहीं देख सकता…' - कैम्पेनिंग एंबेसडर आयुष्मान खुराना ने सुनाई कविता, दिव्यांगजनों के हौसले को दी नई आवाज़— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
जानकारी के लिए : https://t.co/i3swHYTdfO@DettolIndia | @ThisIsReckitt | @ayushmannk | #IAmTheChange pic.twitter.com/jcRIraClLS
आयुष्मान खुराना ने कविता सुनाकर दिव्यांगजनों के हौसलों को कुछ इस तरह से नई आवाज़ दी.
सीआर पाटिल की चिंता
#BanegaSwasthIndia | 'गंदे पानी से फैलते हैं सबसे ज़्यादा रोग...' - बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल @DettolIndia | @ThisIsReckitt | @CRPaatil | @rahulkanwal | #IAmTheChange pic.twitter.com/FqIp3H9490— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
केंद्रीय जल मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सभी रोग पानी से आते हैं. उन्होंने मोदी सरकार जल जीवन मिशन की चर्चा की.
मोदी सरकार के जल मंत्री के काम
#BanegaSwasthIndia | 'पीएम मोदी ने 5 लाख गांवों में 25 लाख महिलाओं को पानी की शुद्धता जांचने का प्रशिक्षण दिया' - बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में बोले केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल @DettolIndia | @ThisIsReckitt | @CRPaatil | @rahulkanwal | #IAmTheChange pic.twitter.com/R1L2Mg6w8c— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
सीआर पाटिल ने बताया कि पीएम मोदी ने 5 लाख गांवों में 25 लाख महिलाओं को पानी की शुद्धता जांचने का प्रशिक्षण दिया.
नितिन गडकरी का मंत्र
#BanegaSwasthIndia | 'भारत में पैसा आएगा तो विकास होगा' - बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी@DettolIndia | @ThisIsReckitt |@nitin_gadkari | @rahulkanwal | #IAmTheChange pic.twitter.com/jv5vi7FNrf— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इम्पोर्ट से पैसा बचेगा तो देश का विकास होगा.
वेस्ट से वैल्यू फॉर्मूला
#BanegaSwasthIndia | 'हम वेस्ट से वैल्यू को बनाएं' - बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी@DettolIndia | @ThisIsReckitt | @nitin_gadkari— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
| @ayushmannk | #IAmTheChange pic.twitter.com/llZZ6lBFh6
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में बोले 'हम वेस्ट से वैल्यू को बनाएं'.
केशव प्रसाद मौर्य का विजन
#BanegaSwasthIndia | 'स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसे प्राथमिकता देने का काम किया था' - NDTV पर बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में बोले यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य @DettolIndia | @ThisIsReckitt | @DeoSikta | #IAmTheChange pic.twitter.com/iUcUK6zY7Y— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025
NDTV पर बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'स्वच्छता और स्वास्थ्य एक-दूसरे के पूरक हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसे प्राथमिकता देने का काम किया था.'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं