GREAT Scholarships 2026: भारतीय स्टूडेंट्स को मिलेंगी 10.5 लाख की स्कॉलरशिप! ब्रिटिश काउंसिल ने की घोषणा

ब्रिटिश काउंसिल ने GREAT Scholarships 2026–27 की घोषणा की है, जिसमें भारतीय छात्रों को एक साल के मास्टर कोर्स के लिए £10,000 (₹10.5 लाख) की स्कॉलरशिप दी जाएगी. आवेदन की अंतिम तिथि और योग्यता जानने के लिए अभी पढ़ें...

GREAT Scholarships 2026: अगर आप साल 2026 में विदेश जाकर मास्टर डिग्री करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. ब्रिटिश काउंसिल ने GREAT Scholarships 2026–27 की घोषणा की है, जिसके तहत भारतीय छात्रों को यूनाइटेड किंगडम की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने का सुनहरा मौका मिलेगा. इस स्कॉलरशिप के जरिए छात्र एक साल के पोस्टग्रेजुएट कोर्स की ट्यूशन फीस के लिए £10,000 यानी करीब 10.5 लाख रुपये तक की मदद पा सकते हैं.

कितनी स्कॉलरशिप और किन विषयों में?

2026–27 के शैक्षणिक सत्र के लिए भारतीय छात्रों के लिए कुल 12 पोस्टग्रेजुएट स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं. ये स्कॉलरशिप अलग-अलग विषयों में दी जाएंगी, जिनमें बिज़नेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, साइकोलॉजी, STEM, डिज़ाइन, ह्यूमैनिटीज़, लॉ और क्रिएटिव व परफॉर्मिंग आर्ट्स शामिल हैं. खास बात यह है कि चार संस्थान विशेष रूप से क्रिएटिव और परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं.

कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी दे रही हैं स्कॉलरशिप?

इस पहल में कई प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं. इनमें एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी, नॉर्विच यूनिवर्सिटी ऑफ़ द आर्ट्स, क्वीन्स यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, रॉयल कॉलेज ऑफ़ आर्ट, रॉयल कंज़र्वेटॉयर ऑफ़ स्कॉटलैंड, रॉयल नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिस्टल, ट्रिनिटी लैबन कंज़र्वेटॉयर ऑफ़ म्यूज़िक एंड डांस, यूनिवर्सिटी ऑफ़ डंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ़ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ़ सरे और UWE ब्रिस्टल शामिल हैं.

UK क्यों है भारतीय छात्रों की पसंद?

UK भारतीय छात्रों के लिए हमेशा से आकर्षक रहा है. इसकी वजह है एक साल के मास्टर प्रोग्राम, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त डिग्री और पढ़ाई के बाद मिलने वाले काम के अवसर. इससे छात्रों को समय और खर्च दोनों का बेहतर प्रबंधन करते हुए इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है.

कैसे करें आवेदन?

हर यूनिवर्सिटी के पात्रता मानदंड और आवेदन की समय-सीमा अलग-अलग है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को संबंधित यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन करना होगा. ब्रिटिश काउंसिल का कहना है कि यह कार्यक्रम भारत और UK के बीच शैक्षिक संबंधों को मजबूत करता है और भारतीय छात्रों को ग्लोबल करियर बनाने का बेहतरीन मौका देता है.

