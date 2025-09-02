पैट कमिंस नहीं, वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया वर्तमान क्रिकेट का सबसे महान गेंदबाज

Wasim Akram vs Jasprit Bumrah: वसीम अकरम और जसप्रीत बुमराह में कौन है सबसे बेहतरीन गेंदबाज? इस बात को लेकर बहस होते रहती है. दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह ने SENA देशों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बने थे. बुमराह ने अकरम को पछाड़कर इस कारनामें को पूरा किया था. जिसके बाद भारत के वरुण आरोन ने बुमराह को अकरम से बेहतर गेंदबाज करार दिया था, जून में, आरोन ने हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार पांच विकेट लेने के बाद यह दावा करके क्रिकेट जगत में चर्चा छेड़ दी थी कि बुमराह “वसीम अकरम से बेहतर” हैं. आरोन के बयान पर पूर्व क्रिकेटरों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. (Wasim Akram on Jasprit Bumrah)

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज अब्दुर रऊफ खान ने इस दावे पर आश्चर्य व्यक्त किया, जबकि श्रीलंकाई ऑलराउंडर फरवीज महारूफ ने बुमराह को आज के सभी प्रारूपों में सबसे कठिन गेंदबाजों में से एक बताया. उन्होंने बुमराह के दबदबे पर बात करते हुए कहा था कि, बुमराह में भी वही बात है जो हमारे समय में वसीम अकरम में हुआ करती थी. जिसके बाद यह बहस तेज हो गई है कि क्या बुमराह, वसीम अकरम से बेहतरीन गेंदबाज हैं. इस बहस को लेकर आखिरकार वसीम अकरम ने चुप्पी तोड़ी है. (Wasim Akram breaks silence on comparison with Jasprit Bumrah)

हाल ही में जियो न्यूज़ के कार्यक्रम 'हंसना मना है' में अकरम ने वर्तमान पीढ़ी के क्रिकेट गेंदबाजों पर अपने विचार साझा किए, अतीत और वर्तमान खिलाड़ियों के बीच तुलना पर विचार करते हुए अपनी राय दी. अकरम ने बुमराह की असाधारण प्रतिभा के बारे में बात की और पूर्व क्रिकेटरों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर भी जवाब दिया. (Akram on Jasprit Bumrah vs Wasim Akram)

'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम ने बुमराह (Akram on Bumrah) को लेकर कहा, "जसप्रीत बुमराह दुनिया के महानतम गेंदबाजों में से एक हैं. इसमें कोई शक नहीं. उनका एक्शन बेहद अनोखा है और उनकी गति भी लाजवाब है. जैसा कि मैंने कहा, "90 के दशक और अब के गेंदबाजों की तुलना करना नामुमकिन है. वह दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, मैं बाएं हाथ का गेंदबाज था." (Wasim Akram, Pakistani cricket commentator and coach, Asia Cup 2025, Wasim Akram says 'Jasprit Bumrah is world class)

59 साल के दिग्गज पूर्व पाक गेंदबाज ने समकालीन खिलाड़ियों और अलग-अलग दौर की अलग-अलग शैलियों को लेकर चल रही बहसों पर विचार साझा किया और उन चर्चाओं के बारे में भी खुलकर बात की जो वह अक्सर ऑनलाइन देखते हैं. अकरम ने कहा, "हम सोशल मीडिया पर बहस देखते रहते हैं. जैसे किसी और की शादी में दखलंदाज़ी करना..लोग पागल हो रहे हैं. न मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, न ही उसे. ये पूर्व क्रिकेटर आपस में ही लड़ रहे हैं."