'वह टैलेंटेड नहीं था फिर भी...' वसीम अकरम ने इस खिलाड़ी को बताया वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट ऑलराउंडर

Wasim Akram on Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम (Wasim Akram on Imran Khan) ने इमरान खान को लेकर बड़ा बयान दिया है. 'स्विंग ऑफ सुल्तान' के नाम से विख्यात वसीम ने इमरान खान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर करार दिया है जो उनके नजर में कपिल देव से भी बेहतर थे. वसीम ने स्टिक टू क्रिकेट के पॉडकास्ट पर ये बातें कही है, हालांकि उनका यह क्लिप वहां से हटा लिया गया है लेकिन उन्होंने इमरान खान के लिए जो बातें की है उसने खूब सुर्खियां बटोर ली है. अकरम ने इमरान खान को प्रतिभाशाली नहीं बल्कि कड़ी मेहनत करने वाला क्रिकेटर बताया है. (Wasim Akram on Imran Khan vs Kapil dev)

अकरम ने स्टिक टू क्रिकेट के पॉडकास्ट पर बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर के तौर पर मैंने जो कुछ भी किया, मैदान के अंदर और बाहर, उसका श्रेय उन्हें जाता है. वह हमें बहुत आत्मविश्वास देते थे. वह आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे. उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास था. वह एक मेहनती क्रिकेटर थे," जहां कई लोग इमरान को एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली खिलाड़ी मानते थे, वहीं अकरम ने ज़ोर देकर कहा कि उनकी सफलता अथक प्रयास का नतीजा था". ( Wasim Akram talks about playing with Imran Khan)

अकरम ने स्टिक टू क्रिकेट पर आगे बताया, "लोग कहते थे कि वह बहुत स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन वो मेरे नजर में इमरान प्रतिभाशाली नहीं थे.. उन्होंने कड़ी मेहनत की थी. याद है उन्होंने अपना गेंदबाजी एक्शन बदला था.. गेंदबाज को थोड़ा सा भी एक्शन बदलने में महीनों लग सकते हैं, हो सकता है कि यह न हो.. लेकिन उन्होंने अपना एक्शन बदला. वह इतने दृढ़निश्चयी थे." (India cricket team to face Pakistan in Asia Cup 2025)

अकरम ने ज़ोर देकर कहा कि इमरान का दृढ़ संकल्प और खुद को नए सिरे से ढालने की चाहत पूरी टीम के लिए एक मिसाल थी. अकरम के अनुसार, 'उनकी कड़ी मेहनत ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कोई भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता था. अकरम ने अपने समय का बेस्ट ऑलराउंडर भी करार दिया है'.