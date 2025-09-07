वसीम अकरम की बुक में दर्ज है इस खिलाड़ी नाम, बताया कौन है ' ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' तेज गेंदबाज

Wasim Akram Big Statement: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनकी कहर बरपाती गेंदबाजी की पूरी दुनिया दीवानी थी. आज के युवा क्रिकेटर उन्हें अपना आइडियल मानते हैं. मगर आपको पता है अकरम के चहेते स्टार कौन हैं? पाकिस्तानी दिग्गज उस स्टार को अपनी बुक में 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' तेज गेंदबाज का भी दर्जा देता है. ये कोई और नहीं वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मैलकम मार्शल हैं. मार्शल के तेज तर्रार गेंदबाजी की पूरी दुनिया दीवानी थी. एक खास बातचीत के दौरान अकरम ने मार्शल के बारे में चर्चा करते हुए कहा था, 'मैलकम मार्शल जो कि मेरी बुक में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं. लोग बात करते हैं डेनिस लिली की. डेनिस लिली ने सबकॉन्टिनेंट में विकेट नहीं ली. सर रिचर्ड हैडली और मैलकम मार्शल, खासतौर पर मार्शल ने वर्ल्ड के सारे जगहों पर विकेट लिया. वह बहुत तेज थे. वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के वह पहले तेज गेंदबाज थे. जिन्होंने गेंद को रिवर्स स्विंग कराना सीखा.'

बातचीत के दौरान अकरम ने यह भी बताया कि उन्होंने मैलकम मार्शल से एक युवा तेज गेंदबाज के तौर पर क्या सीखा था. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे पूछा कि आप पहले बॉल पर वार्मअप क्यों नहीं करते. सारे ऐसे ही करते हैं. उन्होंने कहा वह समय सही नहीं है वार्मअप के लिए. एक बल्लेबाज के तौर पर जब मुझे कोई खेलने जा रहा है. अगर मैं धीरे धीरे आकर डालुंगा तो वह सेट हो जाएगा. इसलिए मैं पहले ही बॉल से ताकत लगाता हूं. यहां मैंने उनसे यह सीखा था कि मैदान में मुझे पहली ही गेंद से ताकत झोंकनी है.'

कौन हैं मैलकम मार्शल?

मैलकम मार्शल का जन्म 18 अप्रैल साल 1958 में बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुआ था. वेस्टइंडीज के लिए वह इंटरनेशनल लेवल पर कुल 81 टेस्ट एवं 136 वनडे मैच खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनको टेस्ट की 151 पारियों में 20.94 की औसत से 376 और वनडे की 134 पारियों में 26.96 की औसत से 157 सफलता प्राप्त हुई. दिग्गज तेज गेंदबाज ने 41 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया.

