करुण नायर की छुट्टी, अब यह स्टार लेगा टेस्ट में उनकी जगह, आकाश चोपड़ा का झकझोर देने वाला बयान

Aakash Chopra Big Statement: आकाश चोपड़ा ने आशंका जताई है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में करुण नायर की जगह श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया जा सकता है.

करुण नायर की छुट्टी, अब यह स्टार लेगा टेस्ट में उनकी जगह, आकाश चोपड़ा का झकझोर देने वाला बयान
Aakash Chopra
  • ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेले जाने वाले दो बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा कर दी गई है
  • श्रेयस अय्यर को इंडिया ए टीम का कप्तान बनाया गया है जबकि करुण नायर टीम में शामिल नहीं हैं
  • आकाश चोपड़ा के अनुसार करुण नायर का वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट टीम से बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है
Aakash Chopra Big Statement: ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ खेले जाने वाले दो बहु-दिवसीय मुकाबलों के लिए इंडिया 'ए' का ऐलान हो चुका है. भारतीय टीम की कमान श्रेयस अय्यर के हाथों में दी गई है. हैरानी वाली बात यह है कि आगामी सीरीज के लिए करुण नायर को टीम में शामिल नहीं किया गया है. जिसके बाद हर कोई संभावना जता रहा है कि क्या उनका टीम से पत्ता कट चुका है? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने दिया है. अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'श्रेयस अय्यर का चयन तो एशिया कप के लिए हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वेस्टइंडीज के सामने टेस्ट मैच खेलते नजर आएंगे. ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इंडिया 'ए' की कप्तानी इन्हें दे दी गई है. उनकी जिम्मेदारी अब थोड़ी बढ़ गई है. मगर करुण नायर का नाम उस टीम में नहीं है. इसका अर्थ यह है कि शायद वो नहीं होंगे (वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में). उनकी जगह श्रेयस अय्यर होंगे. 

इंग्लैंड दौरे पर करुण नायर के प्रदर्शन के बारे में बातचीत करते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा कि वहां उनका प्रदर्शन ठीक ठाक था. ना उसे काफी ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है और ना ही बहुत ज्यादा बुरा. मुझे लग रहा था कि उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में शामिल किया जाएगा. जहां प्रदर्शन अच्छा रहता है तो वह टीम में अपनी जगह पक्की कर लेते. मगर अब मुझे वैसा प्रतीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है. 

ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ इंडिया 'ए' की टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकप्तान व विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुर्नूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार और यश ठाकुर. 

ऑस्ट्रेलिया 'ए' बनाम इंडिया 'ए' का शेड्यूल 

16- 19 सितंबर: पहला मल्टी-डे मैच, लखनऊ (9:30 AM)
23- 26 सितंबर: दूसरा मल्टी-डे मैच, लखनऊ (9:30 AM)

India, Shreyas Santosh Iyer, Cricket
