पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्‍तूनख्‍वा में रविवार को एक क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान बम धमाका हो गया. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाके से मैदान में अफरातफरी मच गई और खिलाड़ियों व दर्शकों को तुरंत बाहर निकाला गया. क्रिकेट स्टेडियम जैसे सार्वजनिक स्थान पर धमाका होना यह दिखाता है कि आतंकी संगठन नागरिकों में असुरक्षा और भय पैदा करना चाहते हैं. अब तक किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. लेकिन पुलिस को संदेह है कि यह धमाका हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन सरबकाफ के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर हुआ है.

क्या है ऑपरेशन सरबकाफ?

पिछले महीने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षाबलों ने खैबर पख्‍तूनख्‍वा और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सरबकाफ शुरू किया था. इसका मकसद है- आतंकी ठिकानों को खत्‍म करना, उनके नेटवर्क को तोड़ना और सीमावर्ती इलाकों में छिपे समूहों को खत्म करना. इस ऑपरेशन में सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले एक महीने में सुरक्षा बलों ने कई छापेमारी अभियान चलाए और हथियार व विस्फोटक बरामद किए हैं.

क्यों होते रहे हैं ऐसे हमले?

जानकारों का मानना है कि कि जब भी पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो वे अक्सर बदले में आम नागरिकों और सार्वजनिक जगहों को निशाना बनाते हैं. धमाके की टाइमिंग भी इस ओर इशारा करती है कि आतंकी ताकतें ऑपरेशन सरबकाफ को कमजोर करने और जनता के बीच डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं.

पुलिस की जांच कहां तक पहुंची?

खैबर पख्‍तूनख्‍वा पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से विस्फोटक सामग्री के अवशेष मिले हैं. शुरुआती जांच से यह भी संकेत मिला है कि धमाका रिमोट-कंट्रोल डिवाइस से किया गया हो सकता है. एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि वो इस धमाके को ऑपरेशन सरबकाफ से जोड़कर देख रहे हैं. हाल के हफ्तों में हमें आतंकी समूहों से धमकी भरे संदेश मिलने की बात भी कही जा रही है. फिलहाल पुलिस और सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और तलाशी अभियान जारी है.