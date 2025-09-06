विज्ञापन
विशेष लिंक

ग्राउंड में चल रहा था क्रिकेट मैच, तभी हुआ जोरदार ब्‍लास्‍ट...  पाकिस्‍तान में आतंकी हमले में 1 की मौत  

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब क्रिकेट मैच चल रहा था, तब एक पल को लगा कि जैसे जमीन ही हिल गई और विस्फोट हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
ग्राउंड में चल रहा था क्रिकेट मैच, तभी हुआ जोरदार ब्‍लास्‍ट...  पाकिस्‍तान में आतंकी हमले में 1 की मौत  
  • पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में क्रिकेट मैच के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई.
  • विस्फोट एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से हुआ और इसे जानबूझकर किया गया टारगेटेड हमला माना जा रहा है.
  • विस्फोट में घायल हुए कई लोग अस्पताल ले जाए गए जिनमें बच्चे भी शामिल थे और क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्‍वा प्रांत के बाजौर जिले की खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में शनिवार को एक मैच के दौरान जोरदार ब्‍लास्‍अ हुआ. इस ब्‍लास्‍ट में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई और घायल हैं. अधिकारियों के हवाले से पाकिस्‍तान के अखबार डॉन ने बताया है कि यह ब्‍लास्‍ट एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) से हुआ था. पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह एक टारगेटेड अटैक था. 

जानबूझकर किया गया हमला 

बाजौर जिले के पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने डॉन से हताहतों की पुष्टि की और बताया कि घायलों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, को पास के एक अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने घटना की जानबूझकर की गई प्रकृति का जिक्र किया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब क्रिकेट मैच चल रहा था, तब एक पल को लगा कि जैसे जमीन ही हिल गई और विस्फोट हुआ. इससे अफरा-तफरी मच गई. एक पुलिस प्रवक्ता ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया, 'ब्‍लास्‍ट इतना तेज था कि लगा जैसे भूकंप आ गया है और दहशत में कई लोग मैदान छोड़कर भाग गए.' इस हमले ने क्षेत्र में सार्वजनिक समारोहों और खेल आयोजनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं. 

मेन टारगेट हिट नहीं हुआ! 

अधिकारियों ने पिछले शनिवार को एक संबंधित घटना की सूचना दी, जब आतंकवादियों ने लोवी मामुंड तहसील के लाघारी इलाके में एक पुलिस थाने को क्वाडकॉप्टर से निशाना बनाने की कोशिश की. पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद हबीब और नागरिक नजीब खान घायल हो गए, और परिसर में मौजूद एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया. पाकिस्तानी अधिकारियों ने डॉन को पुष्टि की कि हमलावर अपने मुख्य लक्ष्य को भेदने में विफल रहे. जिला पुलिस जनसंपर्क अधिकारी इसरार खान ने बताया कि घायलों को तुरंत खार स्थित जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan Blast, Pakistan Blast Latest News, Pakistan Blast Today
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com