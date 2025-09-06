विज्ञापन
पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ निगल गई 907 जिंदगियां, आपदा में 1,044 घायल

पाकिस्तान इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और शहरी इलाकों में जलभराव हो गया है. 

पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ निगल गई 907 जिंदगियां, आपदा में 1,044 घायल
  • पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ के कारण अब तक नौ सौ सात लोगों की मौत और एक हजार चालीस से अधिक घायल हुए हैं.
  • पंजाब में बाढ़ से लगभग बयालीस लाख लोग प्रभावित हुए और चार हजार सौ से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं.
  • सिंध प्रांत के क्षेत्रों से एक लाख 20000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है.
नई दिल्‍ली:

पाकिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने शनिवार को कहा कि देश भर में जारी बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 907 लोगों की मौत हो गई है और 1,044 घायल हो गए हैं. इस बीच, पाकिस्तान स्थित पंजाब के प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने शनिवार को नवीनतम आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि तीन प्रमुख नदियां उफान पर थीं. बाढ़ में करीब 50 लोगों की जान चली गई. 

सबसे ज्‍यादा नुकसान गुजरात में 

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीडीएमए ने विस्तार से बताया, 'कुल मौतों में से 43 गुजरात और गुजरांवाला संभाग में दर्ज की गईं, जबकि फैसलाबाद में पांच लोगों की जान चली गई. लाहौर और सरगोधा में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है.' पीडीएमए ने कहा कि पंजाब में जारी बाढ़ की चपेट में 42 लाख से ज्यादा लोग आए हैं. वहीं, रावी, सतलुज और चिनाब नदियों के किनारे बसे 4100 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं. इस बीच, सिंध के वरिष्ठ मंत्री शरजील इनाम मेमन के एक बयान का हवाला देते हुए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि प्रांत के संवेदनशील नदी क्षेत्रों से कम से कम 1,21,769 लोगों को स्थानांतरित किया गया है. प्रमुख बैराजों में पानी का प्रवाह बढ़ने के कारण लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी हैं. 

हर बांध इस समय ओवरफ्लो 

पाकिस्तान की मीडिया के  मुताबिक सिंध सूचना विभाग के अनुसार, गुड्डू बैराज में 360,976 क्यूसेक पानी का इनफ्लो और 325,046 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो दर्ज किया गया, जबकि सुक्कुर बैराज में 329,648 क्यूसेक पानी का इनफ्लो और 278,398 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो दर्ज किया गया. कोटरी बैराज में इनफ्लो 237,922 क्यूसेक और आउटफ्लो 215,567 क्यूसेक रहा. त्रिम्मु बैराज में अपस्ट्रीम में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों 436,651 क्यूसेक दर्ज किए गए, जबकि पंजनाद बैराज में 321,570 क्यूसेक पानी का आउटफ्लो दर्ज किया गया.'

इसमें उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (पीएमडी) ने 7 से 13 सितंबर तक सिंध में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ व्यापक गरज के साथ तूफान का पूर्वानुमान लगाया है, साथ ही मूसलाधार बारिश और बाढ़ को लेकर चेतावनी भी दी है. पाकिस्तान इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और शहरी इलाकों में जलभराव हो गया है.  
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
