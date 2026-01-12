विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: टीम इंडिया को लगा झटका, ऋषभ पंत के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी वनडे सीरीज से हुआ बाहर

Washington Sundar Ruled Out of ODI Series vs NZ: भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को भारत की जीत के बाद वाशिंगटन के बारे में अपडेट दिया था.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: टीम इंडिया को लगा झटका, ऋषभ पंत के बाद अब ये स्टार खिलाड़ी वनडे सीरीज से हुआ बाहर
Washington Sundar Ruled Out of ODI Series vs NZ:

Washington Sundar Ruled Out of ODI Series vs NZ: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर वडोदरा में पहले वनडे मैच में पसली में चोट लगने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. 26 साल के सुंदर ने 27 रन देकर पांच ओवर फेंके थे, लेकिन न्यूजीलैंड की पारी के बीच में ही वह मैदान से बाहर चले गए और रविवार को फील्डिंग के लिए वापस नहीं लौटे. परेशानी के बावजूद, वह बाद में नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए और भारत ने चार विकेट से जीत हासिल की.

BCCI के एक अधिकारी ने PTI को बताया, "वाशिंगटन को बाईं निचली पसली में परेशानी के कारण सीरीज से बाहर कर दिया गया है."

वाशिंगटन चोटिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत पिछले हफ्ते साइड स्ट्रेन के कारण चल रही सीरीज़ से बाहर हो गए थे, जबकि तिलक वर्मा ग्रोइन इंजरी के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन T20I मैचों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी.

भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रविवार को भारत की जीत के बाद वाशिंगटन के बारे में अपडेट दिया था. गिल ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, "वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन है और मैच के बाद उनका स्कैन होगा." मैच के बाद केएल राहुल ने कहा कि मुझे वाशिंगटन सुंदर की इंजरी की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. 

मैच के बाद केएल राहुल ने कहा कि वाशिंगटन सुंदर पहली पारी के दौरान इंजर्ड हुए थे, इसकी जानकारी तो मुझे थी, लेकिन उनकी इंजरी गंभीर है और उन्हें दौड़ने में परेशानी है, ये मुझे तब पता चला जब वे बल्लेबाजी के लिए आए. सुंदर को रन के लिए विकेटों के बीच दौड़ने में दिक्कत हो रही थी. 

राहुल ने सुंदर की तारीफ करते हुए कहा कि इंजरी के बावजूद वह गेंद को अच्छी तरह हिट कर रहा था और स्ट्राइक बदलते हुए अपना काम कर रहा था.  वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड की पारी के दौरान गेंदबाजी करते हुए इंजर्ड हो गए थे. उन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ा था. इंजरी की वजह से ही उनसे पहले बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा को भेजा गया था. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Indians, India, New Zealand, Virat Kohli, Rishabh Rajendra Pant, Washington Sundar, India Vs New Zealand 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now