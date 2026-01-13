IND vs NZ, 2nd ODI: टूट जाएगा 'गॉड' सचिन तेंदुलकर का वनडे महारिकॉर्ड, विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाते ही रच देंगे इतिहास

Virat Kohli Upcoming Record IND vs NZ; 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आधुनिक युग का महानतम बल्लेबा माना जाता है. अब वो एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर हैं. कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने से सिर्फ एक रन पीछे हैं. उन्होंने पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर के महान रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच में, विराट कोहली ने 93 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी के साथ ही उन्होंने कुल 1750 रन पूरे कर लिए और 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बनाए रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. अब, दूसरे वनडे मैच में सिर्फ एक रन बनाते ही कोहली यह महारिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे.

विराट का कम मैच और बेहतर औसत

जैसा कि आंकड़ों में साफ है, सचिन तेंदुलकर ने 42 पारियों में 1750 रन बनाए थे, जबकि विराट कोहली ने केवल 34 पारियों में ही यह आंकड़ा छू लिया है. कोहली का औसत (56.45) भी तेंदुलकर के औसत (46.05) से कहीं बेहतर है.

भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की नजरें अब अगले वनडे मैच पर टिकी हैं, जहाँ विराट कोहली के बल्ले से निकलने वाला पहला रन उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत का शीर्ष स्कोरर बना देगा.

आंकड़ों में ऐसा है प्रदर्शन

यह रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि कोहली ने तेंदुलकर की तुलना में काफी कम मैचों में यह मुकाम हासिल किया है.



सचिन तेंदुलकर - 42 पारी 1750 रन 186* उच्चतम स्कोर 46.05 औसत

विराट कोहली - 34 पारी 1750 रन 154* उच्चतम स्कोर 56.45 औसत

पहले वनडे में विराट की दमदार बल्लेबाजी

विराट कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेलते हुए भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का पहला मुकाबला जीतने में अहम योगदान दिया. इस शानदार प्रदर्शन के लिए कोहली को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. कोहली ने बताया कि उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत पर भरोसा रहा है. भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में 'किंग कोहली' की शानदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट जगत के दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना लिया