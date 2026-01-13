विज्ञापन
टाटा मोटर्स को नए SUV मॉडल 'पंच' से खास उम्मीदें, बिक्री में इस साल 10 प्रतिशत इजाफे का भरोसा

टाटा मोटर्स को 2026 में ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद.
  • टीएमपीवी के सीईओ शैलेश चंद्रा ने वर्ष 2026 में यात्री वाहनों की बिक्री 10% बढ़ने की उम्मीद जताई
  • कंपनी ने सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच का नया मॉडल टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ 5 लाख 50 हजार रुपये से शुरू किया
  • जीएसटी दर कटौती के बाद वाहन मांग में तेजी आई है और जनवरी महीने में बिक्री बेहतर रहने की संभावना है
नई दिल्ली:

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शैलेश चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि देश में यात्री वाहनों की बिक्री वर्ष 2026 में करीब 10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और इसमें एसयूवी खंड की भूमिका अहम रहने की संभावना है. कंपनी ने एसयूवी खंड पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल 'पंच' को नए अवतार में पेश किया. टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प से लैस इस मॉडल की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये रखी गई है.

2026 उत्पादों के लिहाज से काफी अहम

इस संदर्भ में चंद्रा ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि वर्ष 2026 कंपनी के लिए उत्पादों की पेशकश के लिहाज से काफी अहम साल होगा और वह उद्योग से बेहतर वृद्धि दर्ज करने का लक्ष्य रखती है. उन्होंने बताया कि इस महीने से कम से कम तीन नए उत्पादों की आपूर्ति शुरू हो रही है, जिनमें नई पंच, सिएरा और सफारी एवं हैरियर के पेट्रोल संस्करण शामिल हैं.

बिक्री के लिहाज से जनवरी बेहतर रहने की उम्मीद

चंद्रा ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद वाहनों की मांग में आई मजबूती का असर आगे भी बना रह सकता है. उन्होंने कहा, "2025 के शुरुआती आठ महीने उद्योग के लिए कमजोर रहे, लेकिन जीएसटी सुधारों के बाद बिक्री में 20 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई. दिसंबर का महीना भी मजबूत रहा और जनवरी के और बेहतर रहने की उम्मीद है."

एसयूवी सेगमेंट कर रहा बेहतर प्रदर्शन

टीएमपीवी प्रमुख ने 2026 के लिए यात्री वाहन बिक्री परिदृश्य पर कहा, “अगर आगे चलकर वृद्धि दर कुछ स्थिर होती है, तो भी मुझे भरोसा है कि उद्योग 10 प्रतिशत के आसपास की दहाई अंक वाली वृद्धि बनाए रख सकता है.” यात्री वाहन उद्योग के रुझानों पर चंद्रा ने कहा कि जीएसटी दर कटौती के बाद एसयूवी खंड कारों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है. मिड-साइज, कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सभी उप-खंडों में मजबूत मांग देखी जा रही है. खास तौर पर सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी खंड (पंच मॉडल समेत) जीएसटी कटौती का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है.

उन्होंने भरोसा जताया कि नए पंच के साथ टाटा मोटर्स अपनी बिक्री बढ़ाने के साथ सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी खंड का दायरा भी और विस्तृत कर सकेगी. चंद्रा ने भरोसा जताया कि पंच का नया अवतार कई खूबियों, अपने नए अंदाज एवं नए इंजन विकल्प से लैस होने के कारण ग्राहकों की पसंद पर खरा उतरेगा.

इनपुट- भाषा के साथ

