IND vs NZ T20I Series: भारत को लगा झटका, सीरीज की शुरुआत से पहले बाहर हुआ यह ऑल-राउंडर- रिपोर्ट

Washington Sundar Ruled out From T20I Series vs New Zealand: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 से 31 जनवरी के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज होनी है और अगले महीने से होने वाले वर्ल्ड कप के मैचों के लिए यह सीरीज काफी अहम है. वाशिंगटन को पिछले सप्ताह वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज पहले वनडे मैच के दौरान चोट लगी थी और वो भी भी साइड स्ट्रेन से उबर रहे हैं.

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20I सीरीज़ 21 जनवरी से नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शुरू होगी. यह भारत की टी20 विश्व कप (7 फरवरी से शुरू) की तैयारियों का हिस्सा है. हालांकि, अभी यह साफ़ नहीं है कि सुंदर विश्व कप से पहले फिट हो पाएंगे या नहीं. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि सुंदर वर्ल्ड कप के शुरुआती मुकाबले मिस कर सकते हैं.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई अधिकारिक जानकारी नहीं आई है. सुंदर की चोट पर बीसीसीआई ने "बाएं हाथ की निचली पसली में अचानक आई तकलीफ" बताया है. भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ खेलेगा. चयनकर्ताओं ने वनडे सीरीज के लिए वाशिंगटन के स्थान पर दिल्ली के ऑलराउंडर आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया है. बदोनी को टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसकी पुष्टि अभी बाकी है.

सुंदर के चोटिल होने से भारत को भारत को ज्यादा चिंता नहीं होगी. हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल (जो टी20 विश्व कप और न्यूजीलैंड टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के उप-कप्तान भी हैं), अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे शामिल के होने से भारत के पास गेंदबाजी के विकल्प हैं और टीम की बल्लेबाजी में भी गहराई है.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, एक सूत्र ने बताया,"वडोदरा ODI में चोट लगने के बाद वॉशिंगटन को पूरी तरह ठीक होने में अभी कुछ और हफ्ते लगेंगे.इस वजह से वे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज़ नहीं खेल पाएंगे. यह अभी कहना मुश्किल है कि वे टी20 विश्व कप तक फिट हो जाएंगे या नहीं."

सूत्र ने यह भी बताया कि सुंदर शनिवार को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) रिपोर्ट करेंगे, जहां उनकी विस्तृत जांच के बाद रिकवरी टाइमलाइन स्पष्ट होगी. यह भारत के लिए लगातार दूसरा झटका है. इससे पहले तिलक वर्मा को ग्रोइन सर्जरी के चलते पांच मैचों की सीरीज़ के शुरुआती तीन टी20 मुकाबलों से बाहर होना पड़ा था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (पहले तीन मैचों के लिए अनुपलब्ध), हार्दिक पंड्या, शिवम दूबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 2nd ODI: लाख दुखों की एक दवा हैं राहुल... टीम इंडिया का संकटमोचक, हर बैटिंग पोज़ीशन का जॉन, जॉनी, जनार्दन

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: पकड़ा गया पाकिस्तान में जन्में क्रिकेटर का झूठ! वीजा में देरी हुई, भारत ने मना नहीं किया है- रिपोर्ट