EXIT Poll Results: BMC चुनाव में BJP की बल्ले-बल्ले, उत्तर और दक्षिण भारतीयों का मिलता दिख रहा बंपर साथ

BMC चुनाव को लेकर मतदान खत्म होने के बाद गुरुवार की शाम को Axix MYINDIA अपना एग्जिट पोल लेकर आई. इस एग्जिट पोल के अनुसार इस बार के चुनाव में BJP को बीएमसी चुनाव में 131 से 151 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. वहीं अगर बात जेवीसी के एग्जिट पोल की करें तो उसने भी इस चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान जताया है. उसके अनुसार इस चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें मिल सकती हैं. उधर, Axix MYINDIA के एग्जिट पोल के अनुसार शिवसेना (यूबीटी) को जहां मराठी मानुस का समर्थन मिलते दिख रहा हैं वहीं कांग्रेस को मुस्लिमों को वोट बड़ी संख्या में मिलने का अनुमान है. शिवसेना (यूबीटी) को 49 फीसदी मराठी मानुस का वोट मिलने की उम्मीद है. वहीं बीजेपी के खाते में 30 फीसदी मराठी वोट पड़ने की बात कही जा रही है.वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो उसे 8 फीसदी मराठी वोट से संतोष करना पड़ सकता है.

कांग्रेस को मिल सकता है मुस्लिम समुदाय का साथ

इसी तरह अगर बाद मुस्लिम समुदाय के वोटों की बात करें तो कांग्रेस इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. कांग्रेस को कुल 41 फीसदी मुस्लिमों ने वोट किया है. वहीं शिवसेना यूबीटी के लिए 28 फीसदी मुस्लिम वोट करते दिख रहे हैं. वहीं बीजेपी के खाते में 12 फीसदी वोट जाने की उम्मीद है.

उत्तर भारतीयों ने किया बीजेपी के लिए वोट

वहीं बात अगर उत्तर भारतीयों की करें तो यहां बीजेपी दूसरे सभी दलों को पीछे छोड़ सकती है. Axix MYINDIA एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के खाते में 68 फीसदी उत्तर भारतीयों के वोट जा सकते हैं. वहीं शिवसेना के खाते में 19 फीसदी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 2 फीसदी वोट जा सकते हैं.

दक्षिण भारतीयों की भी पहली पसंद है बीजेपी

उत्तर भारतीयों की तरह ही दक्षिण भारतीय वोटर्स ने भी बीजेपी के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है. उम्मीद जताई जा रही है कि 61 फीसदी दक्षिण भारतीय वोटर्स ने बीजेपी के लिए मतदान किया है. वहीं शिवसेना (यूबीटी) के लिए 21 फीसदी, कांग्रेस के लिए 8 फीसदी और अन्य के लिए 11 फीसदी दक्षिण भारतीय वोटर्स ने मतदान किया है.

यह भी पढ़ें: बीएमसी चुनाव की मतगणना में देरी, 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से क्यों होगी? जानें वजह

यह भी पढ़ें: BMC Elections: मुंबई के वोटर्स में क्‍यों सुस्‍ती, जानें क्‍या रहा है रिकॉर्ड