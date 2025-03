Video: विग्नेश पुथुर की फिरकी को देख धोनी भी हैरत में, मैच के बाद माही से ऐसे मिली शाबाशी, थपथपाई पीठ

MS Dhoni listening to Vignesh Puthur video viral: सीएसके के खिलाफ मैच (CSK vs MI) में युवा स्पिनर 24 साल के विग्नेश पुथुर (Vignesh Puthur) ने कमाल की गेंदबाजी की और सीएसके के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. विग्नेश पुथुर ने गायकवाड़, शिवम दुबे औऱ दीपक हुड्डा को आउट कर सीएसके के लिए लक्ष्य को मुश्किल कर दिया था. हालांकि बाद में सीएसके को जीत जरूर मिली लेकिन पुथुर की गेंदबाजी ने सीएसके के बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया था. यही कारण था कि जब मैच खत्म हुआ तो धोनी ने पुथुर के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें शाबाशी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. माही ऐसा काफी कम करते हैं. जब कोई खिलाड़ी उन्हें पसंद आता है तब ही धोनी उस खिलाड़ी के लिए अपने दिल के सभी दरवाजे खोल देते हैं. धोनी ने अब विग्नेश पुथुर के लिए अपना प्यार दिखाया है.

You have to love the #TataIPL for providing a stage to youngsters who might have otherwise been lost. Joy to watch young Vignesh Puthur.