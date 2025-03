CSK vs MI: धोनी ने रचा इतिहास, IPL में ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी, विश्व क्रिकेट हैरत में

Dhoni record in IPL: धोनी ने आईपीएल (Dhoni in IPL) में इतिहास रच दिया है. बता दें कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच (CSK vs MI) में धोनी ने सूर्यकुमार यादव को स्टंप करने का कमाल किया, धोनी ने बिजली सी तेजी दिखाकर सूर्या को स्टंप आउट कर दिया. बल्लेबाज सूर्या भी धोनी की तेजी को देखकर हैरत में थे. वहीं, सूर्या को स्टंप आउट करते ही धोनी ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. धोनी आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा स्टंप करने वाले विकेटकीपर बन गए हैं. धोनी ने अबतक 264 आईपीएल पारी में कुल 43 स्टंप करने का कमाल कर दिखाया है. धोनी से पीछे दिनेश कार्तिक हैं जिन्होंने आईपीएल में 37 स्टंपिंग किए हैं. इसके अलावा धोनी का चेपॉक में यह 75वां टी-20 मैच था. चेपॉक में सबसे ज्यादा टी-20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी धोनी ही हैं.

इसके अलावा भले ही धोनी बल्लेबाजी में कोई खास कमाल नहीं कर रहे पाए नॉट आउट रहकर एक खास रिकॉर्ड को और भी मजबूत कर लिया है. बता दें कि धोनी आईपीएल में सफल चेज में सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट रहने वाले खिलाड़ी हैं. धोनी अबतक ऐसा कारमामा 29 बार कर चुके हैं. बता दें कि मुंबई के खिलाफ मैच में धोनी को केवल दो मैच में ही खेलने का मौका मिला और 0 पर नाबाद रहे.

आईपीएल में सफल चेज में सबसे ज़्यादा बार नॉट आउट रहने वाले खिलाड़ी (Most times remaining Not Out in Successful Chases in IPL)

29* - एमएस धोनी

27 - रवींद्र जडेजा

24 - दिनेश कार्तिक

22 - यूसुफ पठान

22 - डेविड मिलर

21 - विराट कोहली

20 - डीजे ब्रावो

मैच की बात करें तो पहले मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी की और 155 रन बनाए जिसके बाद सीएसके ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. सीएसके की ओर से Ruturaj Gaikwad ने 53 रन और रचिन रविंद्र ने नाबाद 65 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. वहीं, शानदार गेंदबाजी करने वाले नूर अहमद (Noor Ahmad) को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. नूर अहमद ने 4 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेने में सफल रहे.