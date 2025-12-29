विज्ञापन
गंगा क्यों कहलाती है भारत की मदर रिवर, जानिए इसके पीछे की वजह

गंगा नदी को भारत की मदर रिवर क्यों कहा जाता है, इसका संबंध खेती, पानी, आस्था और आम लोगों की जिंदगी से कैसे जुड़ा है, सरल भाषा में पढ़िए.

गंगा क्यों कहलाती है भारत की मदर रिवर, जानिए इसके पीछे की वजह
गंगा नदी से जुड़े दिलचस्प फैक्ट

River Of India: भारत में नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं हैं. ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, खेती और बसावट से जुड़ी होती हैं. इन्हीं नदियों में गंगा का नाम सबसे ऊपर आता है. उत्तर और पूर्व भारत के करोड़ों लोगों के लिए गंगा जीवन का सहारा रही है. इसके किनारे शहर बसे, गांव पनपे और पीढ़ियां आगे बढ़ीं. लोग गंगा के पानी से पीते हैं, खेत सींचते हैं और अपने त्योहार मनाते हैं. यही वजह है कि गंगा को भारत की मदर रिवर कहा जाता है. ये नदी सिर्फ बहती धारा नहीं, बल्कि लोगों की यादों, विश्वास और रोज की जरूरतों से जुड़ी हुई है, जो इसे खास बनाती है.

गंगा नदी कहां से निकलती है

गंगा नदी की शुरुआत हिमालय की बर्फ से होती है. उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है. देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है. इसके बाद ये नदी मैदानों की ओर बढ़ती है. रास्ते में कई छोटी-बड़ी नदियां इसमें मिलती हैं. इसी वजह से गंगा का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है और ये दूर तक जमीन को पानी देती है.

खेती और खाने की सुरक्षा

गंगा का पानी खेती के लिए बहुत जरूरी है. गंगा के आसपास का इलाका इंडो-गंगेटिक मैदान कहलाता है, जो देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है. यहां गेहूं, चावल, गन्ना और सब्जियों की अच्छी पैदावार होती है. किसान गंगा और इससे जुड़ी नहरों पर निर्भर रहते हैं. ये नदी जमीन के अंदर पानी को भी भरती है, जिससे गांवों में हैंडपंप और कुएं चलते रहते हैं. इस तरह गंगा सीधे लोगों के खाने और रोजी-रोटी से जुड़ी है.

आस्था और रोजमर्रा की जिंदगी

गंगा का धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है. हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, और वाराणसी जैसे शहर गंगा के किनारे बसे हैं. यहां लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने जीवन के अहम संस्कार पूरे करते हैं. मेलों और पर्वों के समय लाखों लोग गंगा के घाटों पर पहुंचते हैं. ये नदी लोगों की भावनाओं से गहराई से जुड़ी है.

गंगा को मदर रिवर क्यों कहते हैं

गंगा का बेसिन कई राज्यों तक फैला है और करोड़ों लोग इस पर निर्भर हैं. ये नदी पानी, भोजन, रोजगार और आस्था देती है. इसी वजह से गंगा को भारत की मदर रिवर कहा जाता है. ये नदी आज भी देश की पहचान और जनजीवन का अहम हिस्सा बनी हुई है.

