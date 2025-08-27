"आपके कारण ही..., चेतेश्वर पुजारा के संन्यास पर विराट कोहली हुए इमोशनल, कर दिया यह बड़ा खुलासा

Kohli's Instagram story for Cheteshwar Pujara: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने भारतीय टीम के अपने पुराने साथी चेतेश्वर पुजारा को मंगलवार को टेस्ट बल्लेबाजी क्रम में उनका काम ‘आसान' बनाने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों लगभग एक दशक तक मध्यक्रम में मजबूत जोड़ी रहे. सैंतीस वर्षीय पुजारा ने रविवार को अपने शानदार करियर को अलविदा कह दिया। उन्होंने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु में अपने करियर की शुरुआत की थी. इस साल मई में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘‘(नंबर) चार पर मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया पुजारा. आपका करियर शानदार रहा है. बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं. भगवान आपका भला करे.''

Virat Kohli's Instagram story for Cheteshwar Pujara ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/u0JUj9DCP5 — Johns. (@CricCrazyJohns) August 26, 2025

कोहली और पुजारा ने 83 टेस्ट पारियों में 43.37 की औसत से सात शतकीय और 18 अर्धशतकीय साझेदारियों से 3,513 रन जोड़े. पुजारा के संन्यास पर क्रिकेट जगत ने उनकी खूब सराहना की और पूर्व साथियों तथा कोच ने उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता की तारीफ की जिसने उनके टेस्ट करियर को परिभाषित किया. पुजारा ने 103 टेस्ट खेले और 43.60 की औसत से 7,195 रन बनाए. उन्होंने 19 शतक और 35 अर्धशतक जड़े.

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पुजारा ने 278 मैच में 21,301 रन बनाए जिसमें 352 उनका सर्वोच्च स्कोर है. पुजारा का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में औसत 51.82 रहा है जिसमें उन्होंने 66 शतक और 81 अर्धशतक लगाए. पुजारा ने भारत के लिए आखिरी बार 2023 में लंदन के ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में खेला था.