अवनीत कौर ने विराट कोहली की ओर से लाइक की गई पोस्ट पर दिया रिएक्शन, बोलीं- प्यार ऐसे ही आता रहे

अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' जल्द रिलीज होने वाली है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उनसे सोशल मीडिया पर बड़े सितारों से मिलने वाली तारीफ के बारे में पूछा गया.

अवनीत कौर की फिल्म 'लव इन वियतनाम' जल्द रिलीज होने वाली है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उनसे सोशल मीडिया पर बड़े सितारों से मिलने वाली तारीफ के बारे में पूछा गया. यह सवाल हाल ही में विराट कोहली से जुड़े एक वाकये को लेकर था. अवनीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "प्यार ऐसे ही आता रहे." यह विवाद 30 अप्रैल को शुरू हुआ, जब अवनीत ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने हरे रंग का क्रॉप टॉप और प्रिंटेड रैप स्कर्ट पहना था. 

ऑनलाइन लोगों का ध्यान इस बात पर गया कि विराट कोहली ने इस पोस्ट को लाइक किया और फिर जल्दी से अनलाइक कर दिया. उनके फैन पेजों ने यह नोटिस किया, जिसके बाद कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, "कोहली साब, यह क्या बिहेवियर है?" दूसरे ने मजाक में कहा, "अकाय बेटा, पापा को फोन दो." स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के बाद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफाई दी. उन्होंने लिखा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि फीड क्लियर करते समय लगता है एल्गोरिदम ने गलती से इंटरैक्शन रजिस्टर कर लिया. इसमें कोई इरादा नहीं था. कृपया कोई अनावश्यक धारणा न बनाएं. समझने के लिए धन्यवाद."

सोशल मीडिया पर इस चर्चा के बीच विराट और अवनीत दोनों को 2025 विंबलडन मैच में देखा गया. यह मैच सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर के बीच था. विराट ने जोकोविच की सर्विंग वाली तस्वीर शेयर की और कैप्शन दिया, "क्या मैच था. ग्लैडिएटर के लिए सब कुछ सामान्य था." अवनीत ने भी इसी मैच की कई पोस्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर कीं.

यह घटनाएं अवनीत की बढ़ती लोकप्रियता को दिखाती हैं. उनकी फिल्म 'लव इन वियतनाम' में वह एक रोमांटिक किरदार निभा रही हैं, और फैंस इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अवनीत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी जिंदगी की झलकियां शेयर करती रहती हैं. विराट कोहली जैसे बड़े नामों से जुड़े ऐसे वाकये उनकी चर्चा को और बढ़ा देते हैं. कुल मिलाकर, यह सब उनके करियर के लिए सकारात्मक साबित हो रहा है, क्योंकि पब्लिसिटी किसी भी सितारे के लिए फायदेमंद होती है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अवनीत की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.

