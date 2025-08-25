विराट कोहली की फिटनेस का राज, उनका वजन घटाने वाले न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए वेट लॉस टिप्स

How To Lose Weight In 7 days: हम सबने देखा है कि सेलिब्रिटी कभी भी जल्दी वजन घटा लेते हैं और फिर बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ जिम जाने या खाना छोड़ने से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे होते हैं कुछ स्मार्ट डाइट सीक्रेट्स. विराट कोहली की फिटनेस भी ऐसी ही है. उनकी मदद की सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रयान फर्नांडो ने, जिन्होंने हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में वजन घटाने वाले चावल और डिनर के बारे में खास बातें साझा कीं.

वजन घटाने के लिए कौन सा चावल खाएं? । low GI rice for weight loss

रयान फर्नांडो कहते हैं कि स्लिम और फिट रहने के लिए चावल छोड़ने की जरूरत नहीं है. बस सही मात्रा और सही किस्म का चावल चुनना जरूरी है. चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) 42 से 92 के बीच होता है. वजन घटाने के लिए हमेशा लो GI चावल खाना चाहिए.

शिकाटे राइस नूडल्स का राज । rice noodles healthy

जो लोग नूडल्स के शौकीन हैं, उनके लिए न्यूट्रिशनिस्ट ने खास सलाह दी है...शिकाटे राइस नूडल्स. जापान में विकसित इन नूडल्स को हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ये आपको मोटा नहीं बनाते, बल्कि वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं.

डिनर कब और क्या खाएं? । chawal se wajan ghataye

रयान के मुताबिक, शाम 6 बजे के बाद चावल और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए. प्राचीन समय में लोग सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करते थे. आज की लाइफस्टाइल भले बदल गई हो, लेकिन अगर वजन घटाना है तो डिनर में हल्की सब्जियां और थोड़ा प्रोटीन सबसे अच्छा विकल्प है.

डाइट कोल्ड ड्रिंक का सच । Virat Kohli diet

न्यूट्रिशनिस्ट ने यह भी बताया कि जीरो कैलोरी या डाइट ड्रिंक से बचना चाहिए. इनमें मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाते हैं और वजन घटाने की बजाय बढ़ा सकते हैं.

विराट कोहली की डाइट स्टाइल । dinner rules for fitness

रयान फर्नांडो ने कहा कि, विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर बेहद अनुशासित हैं. वे हर चीज नापकर खाते हैं और उनका डाइट प्लान पूरी तरह साइंटिफिक और प्लांड होता है. यही वजह है कि उनका शरीर हमेशा परफेक्ट शेप में रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

