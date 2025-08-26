नारियल के तेल में मिलाकर लगा लें ये 3 चीजें, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया जड़ों से काले हो जाएंगे सफेद बाल, हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगी

White Hair Remedy: आजकल कम उम्र में ही बालों का सफेद होना एक आम समस्या बन गई है. पहले जहां 40-50 साल की उम्र में बाल सफेद होते थे, वहीं अब 20-25 साल के युवाओं को भी इस परेशानी से जूझना पड़ रहा है. इसका कारण है गलत लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, प्रदूषण और पोषण की कमी. अब, अगर आप भी बालों के सफेद होने से परेशान हैं और इन्हें नेचुरल तरीके से काला करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने इस समस्या का आसान और प्राकृतिक समाधान बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

कैसे काले करें सफेद बाल?

इसे लेकर अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर जैदी बताते हैं, नारियल के तेल में कुछ खास चीजें मिलाकर लगाने से सफेद बाल जड़ों से काले हो सकते हैं. अधिक कमाल की बात यह है कि ये नुस्खा हेयर ग्रोथ भी बढ़ता है, साथ ही इससे बाल समय के साथ घने और शाइनी भी दिखते हैं.

इसके लिए एक लोहे की कढ़ाई में डेढ़ कप वर्जिन कोकोनट ऑयल डालकर हल्की आंच पर गर्म करें.

तेल गर्म होने पर इसमें 1 से 1.5 कप करी पत्ते और 4 चम्मच मेथी दाना डालकर 5-10 मिनट तक पकाएं.

सब चीजें अच्छी तरह पक जाने के बाद कढ़ाई में 5 चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं और 2 मिनट तक और पकाएं.

जब करी पत्ते काले हो जाएं और तेल से हल्का धुआं उठने लगे तो गैस बंद कर दें.

तेल ठंडा होने पर इसे छानकर कांच की बोतल में भर लें.

आयुर्वेदिक डॉक्टर इस तेल से हफ्ते में 2 बार रात को सोने से पहले हल्के हाथों से जड़ों में मसाज करने की सलाह देते हैं. सुबह माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करने पर अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं.

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जैदी बताते हैं-

वर्जिन नारियल तेल बालों की जड़ों तक जाकर पोषण देता है और हेयर डैमेज को रोकता है.

करी पत्ते में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन होते हैं, जो बालों का प्राकृतिक रंग बनाए रखने में मदद करते हैं.

मेथी दाने में फॉलिक एसिड, विटामिन A, K, C और मिनरल्स होते हैं, जो बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं.

वहीं, आंवला पाउडर विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह भी बालों को काला और मजबूत बनाता है.

ऐसे में काले घने और मजबूत बालों के लिए आप भी इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.