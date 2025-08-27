विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, इन दिनों हो रही भीषण बारिश (Himachal-Jammu Rain Flood) की वजह से भयानक तबाही मची है.  दोनों ही जगहों के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. जम्मू- कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबी नदी रौद्र रूप दिखा रही है. डोडा में बारिश और बाढ़ में 4 लोगों की जान जा चुकी है. माता वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास हुई लैंडस्लाइड में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 14 लोग घायल होने की खबर है. हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है. हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार शाम से राज्य में 12 बार अचानक बाढ़ आने, दो बड़े भूस्खलन और एक बार बादल फटने की सूचना मिली है. लाहौल और स्पीति जिले में 9, कुल्लू में 2 और कांगड़ा में अचानक 1 बाढ़ आई, जबकि चंबा जिले में बादल फटने की भी खबर है. 

Aug 27, 2025 07:00 (IST)
जम्मू-कश्मीर: बारिश-लैंडस्लाइड से ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान

दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचा है. इस वजह से राज्य में इंटरनेट, मोबाइल फोन सेवा नेटवर्क प्रभावित हुआ है.

Aug 27, 2025 06:58 (IST)
जम्मू-कश्मीर- बारिश और लैंडस्लाइड से कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं ठप

जम्मू-कश्मीर में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मंगलवार को कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं ठप हो गई हैं. टेलिकॉम कंपनियां इन सेवाओं को बहाल करने पर काम कर रही हैं. 

Aug 27, 2025 06:47 (IST)
हिमाचल- व्यास नदी का रौद्र रूप, कुल्लू-मनाली में भारी तबाही

 हिमाचल में व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है. इसके साथ-साथ कई पहाड़ी नदियां भी पूरे उफान पर है. इससे कुल्लू-मनाली में भारी तबाही का मंजर बिखड़ा पड़ा है. बाढ़-बारिश और नदियों के उफान के कारण कई जगह रास्ते बंद है. ऐसे में वाहनों की आवाजाही भी ठप हो गई है.

Aug 27, 2025 06:46 (IST)
माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड से 6 की मौत

जम्मू-कश्मीर में माता वैष्णो देवी में मंगलवार को अर्धकुमारी के पास हुई लैंडस्लाइड में 6  श्रद्धालुओं की मौत हो गई. 14 लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं. हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है.

Aug 27, 2025 06:45 (IST)
जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में बारिश से तबाही

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से भयानक तबाही मची है. कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं. डोडा में बादल फटने से तबी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. डोडा में बारिश और बाढ़ में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. 

Aug 27, 2025 06:44 (IST)
जम्मू-कश्मीर: डोडा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

 जम्मू-कश्मीर में लगातार तीन दिन से रुक-रुक कर भारी बारिश हो रही है. इससे कई नदियां उफान पर है. जम्मू के डोडा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात है.

Aug 27, 2025 06:42 (IST)
हिमाचल में भारी बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़

 हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

