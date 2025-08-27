हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, इन दिनों हो रही भीषण बारिश (Himachal-Jammu Rain Flood) की वजह से भयानक तबाही मची है. दोनों ही जगहों के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. जम्मू- कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबी नदी रौद्र रूप दिखा रही है. डोडा में बारिश और बाढ़ में 4 लोगों की जान जा चुकी है. माता वैष्णो देवी में अर्धकुमारी के पास हुई लैंडस्लाइड में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 14 लोग घायल होने की खबर है. हालांकि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है. हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने से दुकानें बह गईं, इमारतें ढह गईं, राजमार्गों से संपर्क टूट गया और आवासीय इलाके जलमग्न हो गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार शाम से राज्य में 12 बार अचानक बाढ़ आने, दो बड़े भूस्खलन और एक बार बादल फटने की सूचना मिली है. लाहौल और स्पीति जिले में 9, कुल्लू में 2 और कांगड़ा में अचानक 1 बाढ़ आई, जबकि चंबा जिले में बादल फटने की भी खबर है.

