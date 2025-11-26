विज्ञापन
'जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं', भारत की खस्ता हालत के बीच विराट कोहली के भाई ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना

Virat Kohli's Brother on Gautam Gambhir: गंभीर की कोचिंग में भारत के टेस्ट परफॉर्मेंस में गिरावट आई है.  गंभीर की कोचिंग में टीम को जीत से ज़्यादा हार मिली है, भारत बार-बार 300 से ज़्यादा का स्कोर बनाने में नाकाम रहा है.

'जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं', भारत की खस्ता हालत के बीच विराट कोहली के भाई ने गौतम गंभीर पर साधा निशाना
Virat Kohli's Brother Vs Gautam Gambhir: कोहली के भाई का पोस्ट वायरल
  • कोहली के भाई विकास कोहली ने गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर सोशल मीडिया पर निशाना साधा है
  • उन्होंने टीम के हाल के खेल की आलोचना करते हुए गौतम गंभीर की कोचिंग पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाए हैं
  • गंभीर की कोचिंग में भारत के टेस्ट प्रदर्शन में गिरावट आई है और टीम को जीत की अपेक्षा हार का सामना करना पड़ा है
Virat Kohli's Brother Takes A Sly Dig At Gautam Gambhir: गुवाहाटी टेस्ट में भारत की खस्ता हालत पर अब विराट कोहली के भाई विकास कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसने बवाल मचा दिया है. कोहली के भाई विकास ने टीम इंडिया के खराब परफॉर्मेंस पर कुछ ऐसी बातें लिखी है जिसे गौतम गंभीर पर निशाना माना जा रहा है. विकास कोहली ने थ्रेड्स पोस्ट में लिखा, "एक समय था जब हम विदेशी हालात में भी जीतने के लिए खेलते थे.... अब हम मैच बचाने के लिए खेल रहे हैं....भारत में भी.. ऐसा तब होता है जब आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को गैर-ज़रूरी तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं जो टूटी नहीं थीं"

गंभीर की कोचिंग में भारत के टेस्ट परफॉर्मेंस में गिरावट आई है.  गंभीर की कोचिंग में टीम को जीत से ज़्यादा हार मिली है, भारत बार-बार 300 से ज़्यादा का स्कोर बनाने में नाकाम रहा है. यह गिरावट विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से हाल ही में रिटायरमेंट के बाद आई है.  ये दो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक दशक से ज़्यादा समय तक भारत की बैटिंग लाइनअप को संभाला था.  

भारत को पिछले साल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ में 3-0 से वाइटवॉश का सामना करना पड़ा, इसके बाद बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया से 3-1 से हार मिली, जिसके दौरान वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने से भी चूक गए थे. 

अब, साउथ अफ्रीका के खिलाफ़ चल रही दो-टेस्ट सीरीज़ में, भारत पहले ही सीरीज़ का पहला मैच हार चुका है और अब एक और हार के करीब है. यदि भारतीय टीम टेस्ट मैच हार जाती है तो फिर गंभीर भारत के इकलौते ऐसे कोच बन जाएंगे जिनकी टीम घर में दो बार क्लीन स्वीप हारी हो.  अभी तक क चार घरेलू सीरीज में से  भारत को दो में हार का सामना करना पड़ा है. 

