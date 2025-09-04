ENG vs SA: Matthew Breetzke का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 54 साल के वनडे इतिहास में ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी

दक्षिण अफ्रीका बनाम इंगलैंड: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो दक्षिण अफ्रीका के लिए सही साबित होता हुआ दिखा. दक्षिण अफ्रीका की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज ऐडन मारक्रम और रायन रिकेलटन की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 73 रन की पार्टनरशिप की और वहीं से अफ्रीका को एक मजबूत शुरूआत मिली जिसे मैथ्यू ब्रीट्जके और ट्रिस्टन स्टब्ब्स ने आगे बढ़ाया. मैथ्यू ब्रीट्जके ने अपनी पारी के दौरान 77 गेंदों में 85 रनों की पारी खेली जिसमे 7 चौके और 3 छक्के लगाए, इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 110.39 की रही.

Matthew Breetzke returns to the fray and picks up right where he left off. 🔥💪



An absolutely sublime, elegant, well-crafted, and classy half-century! 👏🇿🇦#WozaNawe pic.twitter.com/i4bAXfm9ey — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2025

मैथ्यू ब्रीट्जके का वनडे वर्ल्ड रिकॉर्ड (Matthew Breetzke World Record)

दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज़ मैथ्यू ब्रेट्स्के ने वनडे क्रिकेट में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वह वनडे इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू मैच से लेकर लगातार 5 पारियों में पचास या उससे ज़्यादा रन बनाए हैं. यह उपलब्धि उन्हें वनडे क्रिकेट में सबसे अलग बना देती है, क्योंकि अब तक कोई भी खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में इतनी सटीक बल्लेबाजी प्रदर्शन करके नहीं दिखाया है.