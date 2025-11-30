विज्ञापन

बिग बॉस 19 में हुआ मीडिया राउंड, रिपोर्टर्स ने दागे इन 4 कंटेस्टेंट पर सवाल, दो के बीच शुरू हुआ झगड़ा

बिग बॉस 19 के फिनाले वीक में मीडिया राउंड होने वाला है, जिसके चलते कंटेस्टेंट से मीडिया तीखे सवाल करते हुए नजर आने वाली है, जिससे एक बार फिर घर में बवाल होता दिखेगा.

बिग बॉस 19 के टॉप 6 के साथ होगा मीडिया राउंड
बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार आज यानी संडे को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद बिग बॉस 19 का फिनाले वीक शुरू होगा, जिसमें शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के इविक्शन के बाद टॉप 6 फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और मालती चाहर फिनाले की रेस में अपनी जगह बनाते हुए नजर आएंगे. लेकिन इन सबके बीच फिनाले वीक में हर बार की तरह इस बार भी मीडिया राउंड देखने को मिलेगा, जिसमें अपने तीखे सवालों से रिपोर्टर कंटेस्टेंट को ग्रिल करते हुए दिखेंगे. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स की मानें तो दो कंटेस्टेंट गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच इस दौरान लड़ाई होती हुई नजर आएगी.

तान्या मित्तल से पूछे गए तीखे सवाल

बिग बॉस तक के मुताबिक तान्या मित्तल द्वार अन्य कंटेस्टेंट पर किए गए कमेंट पर मीडिया ने सवाल पूछा, आप शो में फरहाना की चुगली करती हो.. अशनूर और मालती की बॉडी शेमिंग भी की है और फरहाना की भी. वहीं मीडिया तान्या द्वारा मालती को चूहा कहे जाने और उनके द्वारा फरहाना और अशनूर के पीछ पीछे कही गई बातों को भी याद दिलाते हैं.

प्रणीत मोरे से गौरव खन्ना पर पूछे गए सवाल

रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया ने प्रणीत मोरे से पूछा, जबसे आप मेडिकल एग्जिट के बाद घर में वापस आए हो तब से आप में ओवरकॉन्फिडेंस और इन्सिक्योरिटी दिख रही है काफी. पहले अबिषेक बजाज को निकाला, फिर गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीता तो आप खुश नहीं लगे और आपने उन्हें कॉर्नर कर दिया. इसके बाद प्रणीत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा रिलेशनशिप अच्छा है. हम बात कर सकते हैं और कर रहे हैं. इसके अलावा मीडिया गौरव खन्ना से उनके फेकनेस के ऊपर भी सवाल करते हैं और पूछते हैं कि वह दोस्त की बातों का जवाब क्यों नहीं देते.

फरहाना और गौरव खन्ना का हुआ झगड़ा

इसके अलावा मीडिया फरहाना भट्ट पर भी तीखा वार करती हुईं नजर आती है. वहीं उनसे पूछती हैं कि उन्होंने कभी गौरव को सपोर्ट क्यों नहीं किया. जबकि वह उन्हें वापस घर में लाए ते. इसके बाद से दोनों के बीच बहस शुरू होती है और मीडिया के सामने दोनों लड़ बैठते हैं.

