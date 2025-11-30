बिग बॉस 19 में हुआ मीडिया राउंड, रिपोर्टर्स ने दागे इन 4 कंटेस्टेंट पर सवाल, दो के बीच शुरू हुआ झगड़ा

बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार आज यानी संडे को पूरा हो जाएगा, जिसके बाद बिग बॉस 19 का फिनाले वीक शुरू होगा, जिसमें शहबाज बदेशा और अशनूर कौर के इविक्शन के बाद टॉप 6 फाइनलिस्ट गौरव खन्ना, अमाल मलिक, फरहाना भट्ट, प्रणीत मोरे, तान्या मित्तल और मालती चाहर फिनाले की रेस में अपनी जगह बनाते हुए नजर आएंगे. लेकिन इन सबके बीच फिनाले वीक में हर बार की तरह इस बार भी मीडिया राउंड देखने को मिलेगा, जिसमें अपने तीखे सवालों से रिपोर्टर कंटेस्टेंट को ग्रिल करते हुए दिखेंगे. इतना ही नहीं रिपोर्ट्स की मानें तो दो कंटेस्टेंट गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच इस दौरान लड़ाई होती हुई नजर आएगी.

तान्या मित्तल से पूछे गए तीखे सवाल

🚨 MEDIA PRESS CONFERENCE #BBTak



Tanya Mittal was grilled over her comments on multiple contestants.



Media asked her: “Aap show mein Farhana ki b¡tching karti ho… Ashnoor aur Malti ki body shaming bhi ki hai, aur Farhana ki bhi.”



They reminded Tanya of her remarks, "Aapne… — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 29, 2025

बिग बॉस तक के मुताबिक तान्या मित्तल द्वार अन्य कंटेस्टेंट पर किए गए कमेंट पर मीडिया ने सवाल पूछा, आप शो में फरहाना की चुगली करती हो.. अशनूर और मालती की बॉडी शेमिंग भी की है और फरहाना की भी. वहीं मीडिया तान्या द्वारा मालती को चूहा कहे जाने और उनके द्वारा फरहाना और अशनूर के पीछ पीछे कही गई बातों को भी याद दिलाते हैं.

प्रणीत मोरे से गौरव खन्ना पर पूछे गए सवाल

🚨 MEDIA PRESS CONFERENCE #BBTak



Media questioned Pranit More



☆ “Jabse aap medical exit ke baad ghar me wapas aaye ho, tab se aap mein overconfidence & insecurity dikh rahi hai kaafi. Pehle Abhishek Bajaj ko nikala, phir Gaurav Khanna ne Ticket to Finale jeeta toh aap unhappy… — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 29, 2025

रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया ने प्रणीत मोरे से पूछा, जबसे आप मेडिकल एग्जिट के बाद घर में वापस आए हो तब से आप में ओवरकॉन्फिडेंस और इन्सिक्योरिटी दिख रही है काफी. पहले अबिषेक बजाज को निकाला, फिर गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीता तो आप खुश नहीं लगे और आपने उन्हें कॉर्नर कर दिया. इसके बाद प्रणीत कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. हमारा रिलेशनशिप अच्छा है. हम बात कर सकते हैं और कर रहे हैं. इसके अलावा मीडिया गौरव खन्ना से उनके फेकनेस के ऊपर भी सवाल करते हैं और पूछते हैं कि वह दोस्त की बातों का जवाब क्यों नहीं देते.

फरहाना और गौरव खन्ना का हुआ झगड़ा

🚨 MEDIA PRESS CONFERENCE #BBTak



During the media round, Gaurav Khanna & Farhana Bhatt got into a fight.



Media questioned Farhana about how she never supported GK, even after he brought her back into the house.



And from there, the argument began. — BBTak (@BiggBoss_Tak) November 29, 2025

इसके अलावा मीडिया फरहाना भट्ट पर भी तीखा वार करती हुईं नजर आती है. वहीं उनसे पूछती हैं कि उन्होंने कभी गौरव को सपोर्ट क्यों नहीं किया. जबकि वह उन्हें वापस घर में लाए ते. इसके बाद से दोनों के बीच बहस शुरू होती है और मीडिया के सामने दोनों लड़ बैठते हैं.