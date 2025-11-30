IND vs SA, 1st ODI: धोनी के गढ़ में रोहित-विराट ने मिलकर रचा इतिहास, तोड़ा तेंदुलकर और द्रविड़ का महारिकॉर्ड

Virat Kohli and Rohit Sharma record: रांची वनडे (Ranchi odi records) में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली और रोहित अब भारत की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले बल्लेबाज जोड़ी बन गए हैं. कोहली और रोहित ने साथ में अबतक 392 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. ऐसा कर कोहली औऱ रोहित ने सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पछाड़ दिया है, दोनों ने साथ मिलकर कुल 391 इंटरनेशनल मैच खेले थे.

सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच एक साथ खेलने वाली भारतीय जोड़ी

392* - विराट कोहली और रोहित शर्मा

391 - सचिन और द्रविड़

369 - द्रविड़ और गांगुली

367 - सचिन और कुंबले

341 - सचिन और गांगुली

310* - विराट कोहली और रवींद्र जडेजा

कोहली-रोहित ने मिलकर रचा इतिहास

इसके अलावा कोहली-रोहित इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 50+ रन की पार्टनरशिप करने वाली चौथी सबसे सफल जोड़ी बन गई हैं. दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 52वीं बार 50 + रनों की साझेदारी करने में सफलता हासिल की है.

इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 50+ रन की पार्टनरशिप

83 - सौरव गांगुली/सचिन तेंदुलकर

74 - सचिन तेंदुलकर/राहुल द्रविड़

53 - गौतम गंभीर/वीरेंद्र सहवाग

52 - रोहित शर्मा/विराट कोहली*

51 - सौरव गांगुली/राहुल द्रविड़

भारत की पहले बल्लेबाजी

साउथ अफ्रीका ने रविवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में तीन स्पिनर्स के साथ उतरी है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 4 सीमर्स और एक स्पिनर को इस मुकाबले के लिए चुना है. केशव महाराज और टेंबा बावुमा इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. बावुमा के स्थान पर एडेन मार्करम साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभाल रहे हैं.

टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मुकाबलों की वनडे सीरीज 0-2 से गंवाई थी। ऐसे में टीम इंडिया वनडे सीरीज को जीतकर हिसाब बराबर करना चाहेगी.

चोटिल शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में केएल राहुल भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। इस टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी भी हुई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की मौजूदगी में टीम इंडिया इस मुकाबले में मजबूत आत्मविश्वास के साथ उतरी है। हालांकि, ऋषभ पंत को इस मुकाबले से आराम दिया गया है.

रांची में रविवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.इस मुकाबले के दौरान बारिश की आशंका नहीं है.

इस मैदान पर विशाल स्कोर बनाना मुश्किल है.यहां वनडे इतिहास में सिर्फ एक ही पारी में 300 रन का आंकड़ा छुआ गया है। इस पिच पर 270 रन के टारगेट का पीछा करना भी आसान नहीं रहा है. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मैच अपने नाम किए हैं। टॉस जीतने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 94 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। साउथ अफ्रीकी टीम ने इस दौरान 51 मैच जीते, जबकि 40 मैच टीम इंडिया के नाम रहे.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन