विराट कोहली को रिटायरमेंट पर खुद लेना होगा फैसला

मनोरंजन भारती की रिपोर्ट

विराट कोहली और रोहित शर्मा की वनडे में वापसी पर खूब चर्चा हुई. दोनों के बारे में कहा गया कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट की वजह से इनको वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके ये हकदार हैं. इस बात की भी चर्चा रही कि मौजूदा कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर नई पीढ़ी को मौका देना चाहते हैं और भारतीय क्रिकेट के लिए नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं यही वजह रही कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया. विराट कोहली के 123 टेस्ट मैचों में 9230 रन जिसमें 30 शतक 31 अर्धशतक भी शामिल है और उनका औसत 46 से उपर है. अब वनडे में लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद जिस तरह से विराट ने एडिलेड के दर्शकों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा लगा कि शायद विराट वनडे से संन्यास पर विचार कर रहे हैं.

विराट कोहली के वनडे में 14 हजार रन 57 की एवरेज 51 शतक और 74 अर्धशतक हैं लेकिन यह भी सही है कि विराट अपने करियर में कभी लगातार दो बार शून्य पर आउट नहीं हुए हैं. खुद विराट कोहली को अब तय करना है कि वो अगला वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं. अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 के अक्टूबर नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिंबाब्वे और नामीबिया में होना है मगर जिस फॉर्म के साथ विराट जा रहे हैं लगता नहीं है कि विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे.

हालांकि, विराट वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और रनों का पीछा करने में उनका कोई जवाब नहीं है मगर क्या करें फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है. विराट और रोहित अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच और टी 20 से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और अब केवल वनडे मैच खेलते हैं. ये बात अलग है कि वे फ्रेंचाइजी क्रिकेट जैसे कि आईपीएल जरूर खेलते हैं और काफी सफल भी रहे हैं. बेंगलुरु से खेलते हुए विराट ने इस बार आईपीएल ट्रॉफी भी जीता है मगर अब उनका फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है.

ऐसे में 36 साल के विराट को अपना अगला कदम तय करना है. वैसे भी अब वनडे सीरीज कम ही होते हैं आजकल या तो टेस्ट मैच होते हैं या टी-20. फिर नए खिलाड़ियों की एक नई पौध भी तैयार है जो विराट और रोहित की जगह लेने के लिए तैयार है. जैसे हर अच्छी चीज का एक अंत होता है वैसे ही विराट के साथ भी हो रहा है. सचिन, राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी यही हुआ और अब विराट और रोहित के साथ हो रहा है.

ऐसे में विराट को क्या करना चाहिए. विराट के दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं और अब विराट के प्रदर्शन से वो भी खुश नहीं होंगे. अब बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं को विराट से बात करनी होगी कि विराट क्या चाहते है. क्या बीसीसीआई विराट को कोई फेयरवेल मैच देना चाहता है या नहीं. या फिर टेस्ट मैच रिटायरमेंट की तरह ही उनका वनडे करियर एकाएक खत्म हो जाएगा.

बीसीसीआई को यह फैसला लेना है कि वो विराट और रोहित को और कितना वक्त देना चाहते हैं. पिछली बार जब विराट का फॉर्म सही नहीं चल रहा था तब उन्होंने दिल्ली में रणजी मैच भी खेला था तब फिरोज शाह कोटला का मैदान खचाखच भर गया था.

सबसे अहम है कि क्या विराट को सचिन तेंदुलकर जैसी विदाई देने के पक्ष में बीसीसीआई है या नहीं और यदि अगले मैच में विराट ने सौ बना दिए तो ये बहस भी 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक टल जाएगी.

