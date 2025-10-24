Womens World Cup: न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, नॉकआउट में इस टीम से होगा सामना

India Qualify for World Cup Semi Final: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने जारी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में जगह बनाई ली है. भारतीय टीम को बारिश का फायदा मिली है. न्यूजीलैंड के 4 अंक हैं और वो अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो भी उसके 6 अंक होंगे. लेकिन लीग स्टेज में भारत ने अधिक मैच जीते हैं. ऐसे में भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है. भारत का आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ है.

नॉकआउट में इस टीम से भिड़ेगी टीम इंडिया

टीम इंडिया अगर अपना आखिरी मैच जीत जाती है तो उसके 8 अंक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पहले ही 11 अंक हैं, दक्षिण अफ्रीका के 10 और इंग्लैंड के 9 अंक हैं. यानी यह तीनों टीमें अंक तालिका में भारत से ऊपर रहेंगी. ऐसे में भारत को सेमीफाइनल मैच में टेबल टॉपर से भिड़ना पड़ेगा.

ऑस्ट्रेलिया 6 मैचों में 5 जीत के साथ टेबल टॉपर है. उसके 11 अंक हैं. जबकि दूसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है. दक्षिण अफ्रीका के 6 मैचों में 5 जीत और एक हार के बाद 10 अंक हैं. 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से है और इस मैच की विजेता टीम से भारत का सेमीफाइनल में सामना होगा.

श्रीलंका और पाकिस्तान पर लगातार जीत के साथ अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करने के बाद, भारत को दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा. एक महत्वपूर्ण मैच में न्यूजीलैंड का सामना करते हुए, दो बार की उपविजेता टीम के सलामी बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए दो अंक हासिल किए.

भारत ने न्यूजीलैंड को हराया

बारिश से प्रभावित मैच में डीएलएस नियम के तहत न्यूजीलैंड को जीत के लिए 44 ओवर में 325 रन का लक्ष्य दिया गया था. बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. इस वजह से रन गति प्रभावित हुई और टीम कभी भी जीत की तरफ जाती नहीं दिखी.

पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई ब्रूक हेलिडे की 84 गेंद पर खेली गई 81 रन की पारी और सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आईं विकेटकीपर इजी गेज के 51 गेंद पर बनाए नाबाद 65 रन की बदौलत न्यूजीलैंड निर्धारित 44 ओवर में 8 विकेट पर 271 रन बना सकी और 53 रन से मैच हार गई. भारत के लिए रेणुका सिंह, क्रांति गौड़ ने 2-2, स्नेह राणा, एन चरणी, दीप्ति शर्मा और पत्रिका रावल ने 1-1 विकेट लिए.

इससे पहले टॉस गंवाकर भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए थे. बारिश की वजह से भारतीय पारी को 50 की जगह 49 ओवर तक सीमित किया गया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की.

स्मृति मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली. मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक था. प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली. इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 55 गेंद पर 11 चौकों की मदद से नाबाद 76 रन बनाए.

