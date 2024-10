Virat Kohli: विराट कोहली फिर से बनने जा रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान! जानें किस शर्त पर हुए तैयार

Virat Kohli Wants RCB Captaincy IPL 2025: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगला कप्तान कौन होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है. क्योंकि पिछले तीन सीजन से टीम की अगुवाई करने वाले अफ्रीकी अनुभवी बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस 40 साल के हो गए हैं. फ्रेंचाइजी इस बार शायद ही उनके ऊपर दाव लगाएगी. क्योंकि ऑक्शन के दौरान वह खिलाड़ियों का चुनाव आगामी तीन साल को ध्यान में रखते हुए करेगी. आखिरी सीजन तक डू प्लेसिस 43 साल के हो जाएंगे. ऐसे में बेहद ही कम संभावना नजर आ रही है कि फ्रेंचाइजी इस बार उन्हें अपने बेड़े में शामिल करेगी.

ऑक्शन से पहले एक बार फिर ऐसी संभावना नजर आ रही है कि फ्रेंचाइजी केएल राहुल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए विचार कर रही है. अगर राहुल आरसीबी में शामिल हो भी जाते हैं तो उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मैनेजमेंट शायद ही उन्हें कप्तानी की जिम्मेदारी देगी. क्योंकि बतौर कप्तान उनका कुछ खास रिकॉर्ड सही नहीं रहा है.

Virat Kohli is very keen to return as RCB Captain again. ❤️🔥



(ESPN Cricinfo Chatters)#ViratKohli #RCB #IPL2025pic.twitter.com/G6srWktlgC