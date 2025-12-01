Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: सचिन तेंदुलकर के ऐसे रिकॉर्ड जो शायद विराट कोहली कभी छू भी न पाएं

Virat Kohli vs Sachin Tendulkar: विराट कोहली ने वनडे में 52वां शतक ठोक फिर से साबित कर दिया कि वनडे में उनके जैसा कोई नहीं है. कोहली अब किसी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. कोहली ने ऐसा कर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. सचिन ने टेस्ट में 51 शतक लगाए थे. वहीं, अब वनडे में कोहली के नाम 52 शतक दर्ज हो गए हैं. विराट लगातार अपने करियर में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड का पीछा कर रहे है, खासकर वनडे में उन्होंने कई महारिकॉर्ड सचिन का तोड़ चुके हैं. इसके अलावा कोहली के नाम सफल चेज़ में सबसे ज़्यादा ODI सेंचुरी, सबसे ज़्यादा रन और सफल ODI चेज़ में सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी है और अब उन्होंने घर पर भी ODI में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

फिर स्पीड के रिकॉर्ड आते हैं. 8,000 से लेकर 14,000 ODI रन तक, कोहली हर माइलस्टोन पर सचिन से पहले पहुंचे हैं. उन्होंने तेंदुलकर को इस मामले में काफी पीछे छोड़ा है. इसमें उनका 2023 वर्ल्ड कप भी जोड़ लें, जहां उन्होंने 765 रन बनाकर तेंदुलकर के 2003 के 673 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, दूसरी ओर कोहली के पास 100 इंटरनेशनल शतक लगाने का मौका होगा. यदि कोहली 17 शतक वनडे में और लगा पाते हैं तो वो सचिन के 100 इंटरनेशनल शतक के बराबरी पर पहुंचे हैं, यदि 18 शतक करते हैं तो वो सचिन के 100 इंटरनेशनल शतक के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे. लेकिन इसके लिए कोहली को लगातार खेलना होगा लेकिन अब वनडे क्रिकेट काफी कम होते हैं. अब भारत को 21 वनडे और खेलने हैं. इसके बाद फिर 2027 का वनडे वर्ल्ड करप हैं. ऐसे में यदि कोहली वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक खेलते हैं तो उनके पास यह मौका होगा.

सचिन के इन रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुश्किल

लेकिन इन सबके अलावा विराट कोहली अपने करियर में सचिन तेंदुलकर के कुछ बड़े रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सकते हैं. वह है सचिन के 34,357 इंटरनेशनल रन, इस समय तेंदुलकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हुए हैं, जो 27K ब्रैकेट में कोहली से बहुत आगे हैं. उनके 15,921 टेस्ट रन और 18,426 ODI रन अभी के लिए सेफ हैं. टेस्ट में जो रूट उनसे सबसे करीब हैं, और ODI में कोहली. रूट भले ही टेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन ODI रिकॉर्ड शायद कुछ समय तक बना रहेगा.

तेंदुलकर के नाम 463 ODI, 664 इंटरनेशनल मैच, 2,278 वर्ल्ड कप रन, 62 ODI मैन-ऑफ़-द-मैच अवॉर्ड और सभी फ़ॉर्मैट में 76 मैन ऑफ द मैच के खिताब जीतने का रिकॉर्ड, ये सब अभी भी तेंदुलकर के नाम हैं. विराट कोहली अवॉर्ड की रेस में एक्टिव चैलेंजर हैं और अगर वे रांची जैसा परफ़ॉर्मेंस देते हैं तो वे सभी फ़ॉर्मैट के MoM और प्लेयर-ऑफ़-द-सीरीज़ के नंबरों को पीछे छोड़ सकते हैं.

रांची के बाद यही असली बात होगी. कोहली पहले ही ODI, चेज़ और माइलस्टोन में सचिन के कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और शायद कुछ और भी तोड़ देंगे. लेकिन असल में बड़ा रिकॉर्ड - कुल रन, ओवरऑल सेंचुरी, टेस्ट वॉल्यूम, वर्ल्ड कप करियर का टोटल में अभी भी तेंदुलकर का नाम दर्ज है, और असल में सिर्फ़ कोहली और रूट ही उनसे करीब हैं.