नेट्स में लंबे-लंबे छक्के उड़ा रहे थे विराट कोहली, दूर से ही देखे जा रहे थे कोच गौतम गंभीर, फिर हुआ कुछ ऐसा

Gautam Gambhir vs Rohit Sharma: जब कोहली अभ्यास कर रहे थे तो कोच गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी को एक टक से  देखे जारहे थे. लेकिन जब विराट कोहली ने अपनी ट्रेनिंग खत्म की तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हो रही है. 

IND vs SA 2nd ODI: गंभीर-कोहली फिर से आमने-सामने
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अभ्यास किया है
  • विराट कोहली ने अभ्यास के दौरान लंबे छक्के लगाए और कोच गौतम गंभीर ने उनकी बल्लेबाजी ध्यान से देखी है
  • कोच गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच रिश्ते पिछले दिनों विवादित रहे हैं और सुलह की कोशिशें हो रही हैं
Virat Kohli vs Rohit Sharma vs Gautam Gambhir: रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा. दूसरे वनडे मैच से पहले भारतीय क्रिकेटरों ने जमकर अभ्यास किया है जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में खासकर विराट कोहली लंबे-लंबे छक्के उड़ा कर अभ्यास मैच देखने आए फैन्स का खूब मनोरंजन करते हुए नजर आए हैं. वहीं, जब कोहली अभ्यास कर रहे थे तो कोच गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी को एक टक से  देखे जारहे थे. लेकिन जब विराट कोहली ने अपनी ट्रेनिंग खत्म की तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हो रही है. 

दरअसल ,हेड कोच गौतम गंभीर, जिनके दोनों सीनियर खिलाड़ियों के साथ रिश्ते पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय रहे हैं, इस पूरी घटना पर करीबी नज़र रखे हुए थे. असल में, सीनियर मेन्स नेशनल सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा को कथित तौर पर रायपुर भेजा गया था ताकि गंभीर और कोहली के बीच सुलह कराई जा सके.

कोहली ने फिर से कोच गंभीर को किया नजरअंदाज

पीटीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जैसे ही उनका ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ, कोहली ने दोनों बैट अपने कंधों पर लटका लिए और बिना एक शब्द कहे गंभीर के पास से निकल गए. भारतीय क्रिकेट में हो रहे बदलावों पर नज़र रखने वालों के लिए, यह एक ऐसा पल था जिसके कई मतलब निकाले जा सकते थे.  रोहित, जो थोड़ी देर बाद कोहली के पीछे चेंज रूम में गए, गंभीर से बात करने के लिए थोड़ी देर रुके भी थे लेकिन विराट ने ऐसा नहीं किया. 

ODI सीरीज़ शुरू होने के बाद से, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे लगता है कि गंभीर और कोहली इस समय ठीक से बात नहीं कर रहे हैं.  कोहली के विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए अपनी अवेलेबिलिटी कन्फर्म करने के बाद उम्मीद थी कि चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जो अनबन है उसे ठीक करने के लिए और कोशिशों की ज़रूरत होगी.

