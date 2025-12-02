समांथा से शादी के बाद राज निदिमोरु की एक्स वाइफ ने लिखा पोस्ट, तीन शब्दों में कह डाली ये बड़ी बात

अभिनेत्री समांथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरु ने कोयंबटूर स्थित ईशा फाउंडेशन में एक योगिक विवाह समारोह में शादी कर ली. यह शादी लिंगा भैरवी विवाह और भूत शुद्धि रिवाज के साथ हुई, जो सामान्य भारतीय शादियों से बिल्कुल अलग थी. शादी में उनके करीबी लोग और परिवार वाले मौजूद रहे. समांथा ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कीं, जिसके ठीक एक दिन बाद राज की एक्स वाइफ श्यामली डे ने पहली बार इंस्टाग्राम स्टोरी डाली. श्यामली ने अंतरिक्ष की एक बड़ी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें एक छोटे से ग्रह पर तीर बनाकर लिखा – “हम यहीं रहते हैं.”

श्यामली ने क्या लिखा पोस्ट

इससे पहले पिछले हफ्ते श्यामली ने एक और पोस्ट की थी जिसमें एक महिला की फोटो थी, जिसके माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर था. उसके साथ पद्म पुराण का एक श्लोक लिखा था,“रुणानुबंध रूपेण पशु पत्नी सुत आलय रुणक्षये क्षयांति तत्र परिवेदना.” उन्होंने इसका मतलब भी बताया – “पिछले जन्मों के ऋण के कारण ही हमें पालतू जानवर, पति-पत्नी, बच्चे और घर मिलते हैं. जब वह कर्म ऋण खत्म हो जाता है, तो वे रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं और उनके साथ आने वाला सुख-दुख भी चला जाता है.”

समांथा और राज कब शुरू की डेटिंग

आपको बता दें कि समांथा और राज की डेटिंग की अफवाहें 2024 से चल रही थीं. इस साल फरवरी में समांथा को एक बहुत बड़ी अंगूठी पहने देखा गया था, जो उनकी सगाई की निशानी मानी जा रही है. दोनों ने साथ में कई प्रोजेक्ट किए हैं – ‘द फैमिली मैन 2', ‘सिटाडेल: हनी बनी' और समांथा की पहली प्रोडक्शन फिल्म ‘शुभम'. अभी ये दोनों ‘रक्त ब्रह्मांड: द ब्लडी किंगडम' पर भी काम कर रहे हैं.

समांथा का एक्स हसबैंड कौन

समांथा इससे पहले नागा चैतन्य से 2017 से 2021 तक शादीशुदा थीं. नागा चैतन्य अब सोभिता धुलिपाला से शादी कर चुके हैं. वहीं राज और श्यामली की शादी 2015 में हुई थी और 2022 में दोनों अलग हो गए थे. शादी की तस्वीरें आने के बाद फैंस और सेलेब्रिटीज की ओर से बधाइयों का तांता लग गया.