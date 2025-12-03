विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA 2nd ODI: रायपुर की पिच क्या असर दिखाएगी, किस टीम की होगी जीत, जानें संभावित XI

IND vs SA 2nd ODI Preview in Hindi: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जाएगा. भारत ने पहला वनडे मैच 17 रन से जीता था. अब भारत की नजर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने पर होगी.

Read Time: 5 mins
Share
IND vs SA 2nd ODI: रायपुर की पिच क्या असर दिखाएगी, किस टीम की होगी जीत, जानें संभावित XI
Ind vs SA 2nd ODI Playing XI: दूसरा वनडे मैच रायपुर में
  • भारत ने पहले वनडे में विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा की आक्रामक पारी से दक्षिण अफ्रीका को १७ रन से हराया था
  • मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयन समिति प्रमुख अजित अगरकर के बीच मतभेदों से टीम के माहौल में तनाव के संकेत मिले हैं
  • रायपुर के शहीर वीर नारायण सिंह स्टेडियम की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार और मध्यम स्कोरिंग वाली मानी जाती है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SA 2nd ODI Preview : ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर अफवाहों के बीच साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को दूसरा वनडे और सीरीज जीतने के लिये भारत की उम्मीदें विराट कोहली के शानदार फॉर्म और रोहित शर्मा की दमदार मौजूदगी पर लगी होंगी. कोहली के 52वें वनडे शतक और रोहित की 57 रन की आक्रामक पारी के दम पर भारत ने रांची में पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया. वनडे विश्व कप 2027 में अभी दो साल है और ऐसे में कोहली और रोहित के लिये हर मैच अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करने का जरिया है. मुख्य कोच गौतम गंभीर से लगातार बढते मतभेदों का मसला भी अहम है. इसे लेकर लग रही अटकलों के बीच लगता है कि बीसीसीआई को कहीं न कहीं दखल देना होगा. पिछले दो वनडे में भारत की जीत के सूत्रधार रहे रोहित और कोहली ने साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिये अपना दावा पुख्ता कर दिया है. रोहित के शानदार प्रदर्शन से भारत ने अक्टूबर में आस्ट्रेलिया को सिडनी वनडे में नौ विकेट से हराया था.

Latest and Breaking News on NDTV

चयन समिति के प्रमुख अजित अगरकर और गंभीर ने विश्व कप में दोनों की भागीदारी को लेकर कुछ नहीं कहा है जो शायद तनाव की वजह हो सकता है. पहला मैच जीतने के बावजूद भारत की चिंता कम नहीं हुई है. लिस्ट ए क्रिकेट में प्रभावी प्रदर्शन करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को चौथे नंबर पर भेजा गया लेकिन वह इसके लिये तैयार नहीं दिखे. कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल छठे नंबर पर उतरे.

वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी क्रम में प्रयोगों की आदत हो चुकी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में तीसरे नंबर पर उतरने के बाद उन्हें पहले वनडे में पांचवें नंबर पर भेजा गया लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके.गेंदबाजी में उन्होंने तीन ही ओवर डाले और 18 रन दिये.

हर्षित राणा ने नयी गेंद से दो विकेट लिये लेकिन बाद में काफी रन दिये. उन्हें इस पर नियंत्रण करना होगा खासकर जब 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक ही गेंद से खेलना होता है. बल्ले और गेंद के बीच संतुलन के लिये आईसीसी के नये नियम के तहत उपलब्ध दो में से एक ही गेंद 34वें से 50वें ओवर के बीच इस्तेमाल की जा सकती है.

कुलदीप यादव ने 68 रन देकर चार विकेट चटकाये. वह महंगे भले ही साबित हुए लेकिन उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी के दम पर दक्षिण अफ्रीका वापसी के प्रयास के बावजूद नाकाम रहा.

साउथ अफ्रीका ने एक समय तीन विकेट 11 रन पर गंवा दिये थे लेकिन इसके बाद शानदार वापसी की. मार्को यानसेन ने 26 गेंद में अर्धशतक पूरा किया और 39 गेंद में 70 रन बनाये. मैथ्यू ब्रीज्के ने भारत के खिलाफ पहला वनडे खेलते हुए 72 रन बनाये.

दक्षिण अफ्रीका ने पहला वनडे कप्तान टेम्बा बावुमा और स्पिनर केशव महाराज के बिना खेला जिन्हें आराम दिया गया था.अब दोनों की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी. शहीर वीर नारायण सिंह स्टेडियम पर एकमात्र वनडे जनवरी 2023 में खेला गया था जब पिच से मिलने वाली सीम की मदद से मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड टीम को 108 रन पर आउट कर दिया था. भारत ने 30 ओवर बाकी रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. यहां दिसंबर 2023 में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच में भी भारत ने 20 रन से जीत दर्ज की थी.

Latest and Breaking News on NDTV

पिच रिपोर्ट

दोनों टीमो के बीच मुकाबला  शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में खेला जाएगा. इस मैदान पर सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला गया है जिसमें भारत को जीत मिली थी. रायपुर का बॉलिंग फ्रेंडली पिच और मीडियम स्कोरिंग ग्राउंड है. खासकर फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा स्विंग मिल सकती है. इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2023 में वनडे मैच खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड की टीम 108 रन पर सिमट गई थी जिसके बाद भारतीय टीम ने बाद में बैटिंग करते हुए दो विकेट खोकर 20.1 ओवर में 111 रन बनाकर मैच जीता था. शमी ने इस मैच में तीन विकेट लिए थे. रोहित ने अर्धशतकीय पारी खेली थी. 

रायपुर में मौसम कैसा रहेगा

AccuWeather के अनुसार, मैच के दौरान सुबह टेम्परेचर 26°C से दोपहर में 29°C तक रहेगा, और शाम तक गिरकर लगभग 12°C हो जाएगा, जिससे दिन ठंडा रहेगा. भारत के ज़्यादातर हिस्सों की तरह, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के “खराब” कैटेगरी में रहने का अनुमान है.  पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और बुधवार को बारिश की कोई उम्मीद नहीं है.

भारतीय इलेवन में बदलाव की संभावना कम है, उम्मीद है कि पहला वनडे मैच खेलने वाली सभी खिलाड़ी दूसरे वनडे का हिस्सा होंगे. 

भारत की संभावित इलेवन

रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह

भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल

साउथ अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, टोनी डी जॉर्जी , रुबिन हरमन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन, प्रेनेलन सुब्रायन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now