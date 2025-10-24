सुनील गावस्कर से शेन वाटसन तक...लगातार दूसरे मैच में विराट के फ्लॉप होने पर आया दिग्गजों का रिएक्शन

विराट कोहली के 18 साल और 300 प्लस वनडे करियर में उतार-चढ़ाव के दौर तो आये. लेकिन फ़ैंस और एक्सपर्ट्स ने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा. ऐसे में लाखों फ़ैन्स के साथ कई दिग्गज क्रिकेटर और क़मेन्टेटर विराट के लिए बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं.

आर अश्विन ने दिया आगे बढ़ने का मंत्र

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने एक संदेश से भरा फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें बस तीन शब्द लिखे हैं, "Just leave it- इसे छोड़ दो." देशी भाषा में कहें तो मिट्टी डालो और आगे बढ़ो. विराट के लिए ये सटीक मंत्र साबित हो सकता है.



वनडे का मास्टर खिलाड़ी हैं विराट: वाटसन

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वाटसन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों के कायल हैं. शेन वाटसन ने बयान दिया है, “विराट कोहली वनडे क्रिकेट के मास्टर खिलाड़ी हैं. वैसे तो वो हर फॉर्मैट के मास्टर खिलाड़ी हैं. लेकिन ख़ासकर वनडे क्रिकेट में उनका औसत 57 (57.41) के करीब और स्ट्राइक रेट 93 (93.27) के करीब है.”

Shane Watson shares his thoughts on Virat Kohli & Rohit Sharma's future in international cricket. pic.twitter.com/f3tCXrRd9t — Vimal कुमार (@Vimalwa) January 2, 2025

क्या कहते हैं क़मेन्टेटर और फ़ैन्स

मशहूर कॉमेन्टेटर हर्षा भोगले ‘X' पर ट्वीट करते हैं, “मुझे लगता है हमें रोहित और विराट को लेकर इस सीरीज़ के आख़िर तक अपने विचारों को लगाम देना चाहिए.”

I believe we must hold our thoughts on Rohit and Virat till the end of the series. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) October 23, 2025

फैंस भी निराश हैं

Being a man is a very difficult task 💔. When the fans are so disappointed after seeing Virat Kohli like this, imagine how upset Virat Kohli must be after seeing his fans #INDvsAUS #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/0vxLpnE7YX — Kuldeep_Mishra (@KuldeepJBP) October 23, 2025

In my hometown, we barely had electricity, yet we walked miles to watch cricket. Whenever India lost hope, one man—Virat Kohli—stood tall and brought light back.

From those dark nights to Delhi's 24×7 glow, cricket still means one name to me — @imVkohli ❤️🇮🇳 pic.twitter.com/ULINOuI7pM — Rohit Kumar (@Rohitarun_Kumar) October 23, 2025

गावस्कर को फाइटर विराट से वर्ल्ड कप 2027 तक इसलिए है उम्मीद

एक टीवी चैनल से बात करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ कर दिया कि विराट कोहली कभी हारकर जाने वालों में से नहीं. उनका मानना है कि दुनिया विराट को 2027 वर्ल्ड कप के दौरान कारनामा करता देखेगी. उससे पहले उन्होंने विराट से सिडनी और द.अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.

यह भी पढ़ें: India Womens vs New Zealand Womens: न्यूजीलैंड को 53 रनों से रौंदकर हराकर भारत ने सेमीफाइन के लिए किया क्वालीफाई

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद बोले फैंस-रोहित हमेशा हिट रहेगा, उसके बिना क्रिकेट ही क्या