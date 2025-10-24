विज्ञापन
सुनील गावस्कर से शेन वाटसन तक...लगातार दूसरे मैच में विराट के फ्लॉप होने पर आया दिग्गजों का रिएक्शन

Sunil Gavaskar Came in Support of Virat Kohli: एक टीवी चैनल से बात करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ कर दिया कि विराट कोहली कभी हारकर जाने वालों में से नहीं.

विराट कोहली के 18 साल और 300 प्लस वनडे करियर में उतार-चढ़ाव के दौर तो आये. लेकिन फ़ैंस और एक्सपर्ट्स ने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा. ऐसे में लाखों फ़ैन्स के साथ कई दिग्गज क्रिकेटर और क़मेन्टेटर विराट के लिए बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं. 

आर अश्विन ने दिया आगे बढ़ने का मंत्र 

पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने एक संदेश से भरा फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें बस तीन शब्द लिखे हैं, "Just leave it- इसे छोड़ दो." देशी भाषा में कहें तो मिट्टी डालो और आगे बढ़ो. विराट के लिए ये सटीक मंत्र साबित हो सकता है. 
 

वनडे का मास्टर खिलाड़ी हैं विराट: वाटसन 

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वाटसन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही दिग्गजों के कायल हैं. शेन वाटसन ने बयान दिया है, “विराट कोहली वनडे क्रिकेट के मास्टर खिलाड़ी हैं. वैसे तो वो हर फॉर्मैट के मास्टर खिलाड़ी हैं. लेकिन ख़ासकर वनडे क्रिकेट में उनका औसत 57 (57.41) के करीब और स्ट्राइक रेट 93 (93.27) के करीब है.” 

क्या कहते हैं क़मेन्टेटर और फ़ैन्स

मशहूर कॉमेन्टेटर हर्षा भोगले ‘X' पर ट्वीट करते हैं, “मुझे लगता है हमें रोहित और विराट को लेकर इस सीरीज़ के आख़िर तक अपने विचारों को लगाम देना चाहिए.”

फैंस भी निराश हैं

गावस्कर को फाइटर विराट से वर्ल्ड कप 2027 तक इसलिए है उम्मीद

एक टीवी चैनल से बात करते हुए पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने साफ कर दिया कि विराट कोहली कभी हारकर जाने वालों में से नहीं. उनका मानना है कि दुनिया विराट को 2027 वर्ल्ड कप के दौरान कारनामा करता देखेगी. उससे पहले उन्होंने विराट से सिडनी और द.अफ्रीका के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है.

