जब आप... विराट कोहली की एक लाइन की पोस्ट में छिपा है क्या मैसेज?

Virat Kohli Viral Post Ahead of Australia ODI Series: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले सोशल मीडिया पर एक रहस्यमयी संदेश पोस्ट किया. कोहली ने भारत के लिए आखिरी बार मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मैच खेला था. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके इस स्टार बल्लेबाज़ ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के बाद से कोई आधिकारिक क्रिकेट मैच नहीं खेला है. हालांकि, रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में उनके खेलने की उम्मीद है और मुकाबले से पहले उनके सोशल मीडिया संदेश ने कई प्रशंसकों को हैरान कर दिया है.

उन्होंने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर पोस्ट किया, "आप तभी सचमुच असफल होते हैं, जब आप हार मानने का फैसला कर लेते हैं"

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं विराट कोहली

विराट कोहली इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. बुधवार को टीम इंडिया नए कप्तान शुभमन गिल के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हुई है. इस टीम में रोहित शर्मा और कोहली को भी मौका मिला है. गौरतलब है कि कोहली टी-20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. अब उनके इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं. खास बात ये है कि वनडे क्रिकेट में कोहली का रिकॉर्ड जबरदस्त है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम के ऐलान से पहले विराट कोहली के नाम को लेकर संन्यास की भी चर्चा हो रही थी और अब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं जहां तीन वनडे मैचों की सीरीज का हिस्सा होंगे.

विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे प्रदर्शन

विराट कोहली ने अब तक 50 वनडे मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54.46 की औसत से 2451 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 15 अर्धशतक जड़े हैं. ऑस्ट्रेलिया की तेज़ और उछालभरी पिचों पर विराट हमेशा भरोसेमंद बल्लेबाज़ साबित हुए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी लगातार प्रभावशाली रहा है.