IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही विराट कोहली ने किया धमाका: चुनौती या विदाई का इशारा?

Virat Kohli 'X' Post Ahead of IND vs AUS ODI Series: सुबह-सबह टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के पहुंचने की तस्वीर आई और साथ ही विराट कोहली के 12शब्दों का ‘X' पर एक धमाकेदार ट्वीट भी आया, “The only time you truly fail, is when you decide to give up- मतलब जब आप वाकई फेल होते हैं, तभी छोड़ने की सोचते हैं.”

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

इसे ‘विराट चुनौती' समझें

जो लोग विराट को करीब से जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि विराट चुनौतियों में और निखरते हैं. विराट और रोहित शर्मा मौजूदा वनडे सीरीज़ के तीन मैचों में हिस्सा लेंगे. लेकिन विराट वहां पूरी तैयारी के साथ गए हैं. जाने से पहले दिल्ली में उनकी मुस्कुराहट की तस्वीर भी सबके सामने आई है. जो इस बात का इशारा है कि आने वाली वनडे सीरीज़ में बड़ा धमाका होनेवाला है.

उनके साथी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने भी खुलकर विराट के पक्ष में एलान किया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा है, “विराट लंदन में इस दौरान ट्रेनिंग करते रहे हैं. और मुझे ये भी मालूम है कि वो हफ्ते में 2-3 सेशन क्रिकेट प्रैक्टिस करते रहे हैं. इसका मतलब साफ है कि वो 2027 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने के लिए गंभीर हैं. और, अगर वो टीम के साथ हैं तो फिर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है.”

‘मधुमक्खी के छत्ते में डाला हाथ'

जो भी फैन्स या जानकार ROKO की विदाई को लेकर बात कर रहे थे उनके लिए विराट ने एक तरह से चेतावनी भी दे डाली है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं और इस सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले रहे हैं. कमिंस की जगह मिचेल मार्श टीम की कप्तानी करेंगे. मगर सीरीज़ से पहले ही कमिंस के एक बयान ने क्रिकेट की दुनिया में फिर से हलचल मचा दी.

कमिंस ने कहा है, "विराट और रोहित पिछले 15 वर्षों से लगभग हर भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं. इसलिए यह ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के लिए उन्हें यहाँ खेलते हुए देखने का ‘आखिरी मौका' साबित हो सकता है। ये (विराट और रोहित) साफ तौर पर भारत के लिए खेल के चैंपियन रहे हैं और उनके बेशुमार फ़ैन्स हैं. जब भी हम उनसे खेलते हैं, उन्हें लेकर भीड़ काफी शोर भी मचाती है."

ऐसे में विराट ने साफ कर दिया है कि उनका इरादा क्या है. हरभजन सिंह ने बड़ा एलान किया है कि इस सीरीज़ में विराट ऑस्ट्रेलिया में दो शतकीय पारी खेल सकते हैं. तो क्रिकेट की दुनिया विराट के पुराने तेवर में देखने को तैयार हो जाएं. कुर्सी की पेटी बांध लें- ऑस्ट्रेलिया का मौसम बिगड़ने वाला है.