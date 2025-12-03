IND vs SA: विराट कोहली ने जड़ा इंटरनेशनल करियर का 84वां शतक, सोशल मीडिया पर इरफान पठान समेत फैंस ने दी बधाई

Virat Kohli 84th International ODI Century Social Media Reaction
Virat Kohli 84th International ODI Century Social Media Reaction: रायपुर में विराट कोहली ने 90 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्के की मदद से वनडे का 53वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 84वां शतक पूरा कर लिया.
विराट कोहली के शानदार शतकीय पारी को लेकर पूर्व भारतीय स्टार इरफान पठान ने तारीफ करते हुए लिखा,'रविवार को किंग जरूर खेलता है, लेकिन हफ्ते के दिनों में वह आपके प्लान के साथ खेलता है. विराट कोहली का शानदार 100.
On Sunday king plays for sure but on weekdays he plays with your plans. Brilliant 100 by Virat Kohli. pic.twitter.com/YIMpQ4Zifo— Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 3, 2025