IND vs SA: विराट कोहली ने अर्धशतक लगाकर किया डबल धमाका, द. अफ्रीका के खिलाफ ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय

Virat Kohli Three Consicutive Fifty Plus Run Record IND vs SA: विराट कोहली ने लगातार तीन वनडे पारियों में 50+ स्कोर जड़कर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. कोहली ने 47 गेंदों में 50 रन पूरा कर लिया है. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नई उपलब्धि हासिल कर ली है, अब वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 50+ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. भारतीय स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली शानदार लय में नज़र आ रहे हैं. उनकी पिछली तीन वनडे पारियों 74(81), 135(120) और 50(47) में उन्होंने हर बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया है. इन पारियों के साथ कोहली ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया है.

KOHLI × RUTU..!!!!! 🔥



- The show of Virat Kohli & Ruturaj Gaikwad at Raipur.



pic.twitter.com/ItT1kiNnzw — Tanuj (@ImTanujSingh) December 3, 2025

कोहली अब वनडे क्रिकेट में 13 बार ऐसे मौके बना चुके हैं जब उन्होंने लगातार तीन मैचों में 50+ स्कोर किया है. यह उपलब्धि उन्हें दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाज़ों की लिस्ट में शामिल करती है. इस मामले में अगला स्थान रोहित शर्मा (11 बार) और फिर सचिन तेंदुलकर (10 बार) का है.

इससे पहले रायपुर में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी दिखी और पहले विकेट के लिए जायसवाल और रोहित शर्मा के बीच 40 रन की पार्टनरशिप हुई, हालांकि ये जोड़ी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और रोहित शर्मा 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.