Year Ender 2025: विराट, रोहित, अय्यर का 2025 में रहा जलवा, जानें किन 5 खिलाड़ियों ने ODI में बनाए सबसे अधिक रन

Year Ender 2025: हर साल की तरह इस साल की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है. कुछ दिनों में नए साल का आगाज हो जाएगा. 2025 में कई खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. कई खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक भी रहा. साल 2025 का आखिरी वनडे टूर्नामेंट भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच खेला. जहां आखिरी टूर्नामेंट में वह बाजी मारने में भी कामयाब रही. अब जबकि 2025 में कोई भी वनडे टूर्नामेंट नहीं बचा है तो बात करें इस साल भारतीय टीम की तरफ से किन 5 बल्लेबाजों ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

विराट कोहली

भारत की तरफ से इस साल वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली रहे. 'किंग' कोहली ने 2025 में भारतीय टीम की तरफ से कुल 13 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 13 पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 3 शतक और 4 अर्धशतक देखने को मिले.

रोहित शर्मा

दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा रहे. 'हिटमैन' शर्मा ने 2025 में कुल 14 वनडे मुकाबले खेले. इस बीच वह 14 पारियों में 50.00 की औसत से 650 रन बनाने में कामयाब रहे. रोहित के बल्ले से 2025 में कुल 2 शतक और 4 अर्धशतक देखने को मिले. नाबाद 121 रनों की पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी रही.

श्रेयस अय्यर

तीसरे स्थान पर श्रेयस अय्यर का नाम आता है. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से 2025 में कुल 11 वनडे मैच खेले. इस बीच वह 10 पारियों में 49.60 की औसत से 496 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 5 अर्धशतक निकले.

शुभमन गिल

चौथे स्थान पर शुभमन गिल काबिज हैं. जिन्होंने 2025 में कुल 11 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 11 पारियों में वह 49.00 की औसत से 490 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक देखने को मिले.

केएल राहुल

टॉप 5 में आखिरी नाम केएल राहुल का आता है. जिन्होंने 2025 में 14 मैच खेले. इस बीच वह 11 पारियों में 52.42 की औसत से 367 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले.

